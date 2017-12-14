PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı 350 kiloluk EYP, imha edildi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik ilçesinde PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 350 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak, imha edildi.

Derik ilçesi Atlı Mahellesi yakınlarında jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında mısır tarlası yakınlarından geçen yola PKK\'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. 4 bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 350 kiloluk patlayıcı, yapılan incelemenin ardından ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye götürülerek, kontrollü olarak imha edildi. İlçe merkezinden de duyulan patlama sesi, kısa süreli paniğe neden oldu.

Güvenlik güçleri, tarla sahibini gözaltına alırken, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

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