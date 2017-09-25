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PKK'lı teröristlerin attığı havan mermisi, kaçakların bulunduğu alana düştü: 1 ölü, 5 yaralı (2)

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı

25 Eylül 2017 20:15

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, saldırıda PKK\'lı teröristlerce 32 havan atışı yapıldığını ve bu saldırıda 1 sığınmacının hayatını kaybettiğini, 2\'si ağır 5 sığınmacını ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada şölyle denildi: 
\"25.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Hudut Taburu bölgesine Balkayalar Dağı’ndan bölücü terör örgütü mensuplarınca 32 adet havan atışı yapılmış ve yapılan atışların bir kısmı Tabur nizamiyesine yakın bölgede bulunan sığınma amaçlı ülkemize gelen yabancıların olduğu alana isabet etmiştir. İlk bilgilere göre 1 sığınmacı hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 5 sığınmacı ise yaralanmıştır. Yaralı sığınmacıların tedavileri sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce havan tespit radarlarının belirlediği hedefler yoğun ateş altına alınmıştır. Sivil-asker ayrımı gözetmeksizin sığınmacıların bulunduğu alana yapılan bu saldırı bölücü terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha göstermektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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