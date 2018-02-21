T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'lı teröristlerden roketatarlı saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA Genelkurmay Başkanlığı'nca Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yap

21 Şubat 2018 15:44

GENELKURMAY\'DAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığı\'nca Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 
“21 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli (Irak kuzeyi uzanımı) Çam Tepe üs bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GENELKURMAY AÇIKLAMA Genelkurmay Başkanlığı HakkariIrakPKKHakkâriŞemdinli IrakTepeBizleriAllahtanTürk Silahlı KuvvetleriYüce TürkTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24