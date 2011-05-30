T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'LI TERÖRİSTLER KÖY KORUCUSU KAÇIRDI SİİRT (A.A)

30 Mayıs 2011 15:15

-PKK'LI TERÖRİSTLER KÖY KORUCUSU KAÇIRDI SİİRT (A.A) - 30.05.2011 - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bir grupla mantar toplamaya giden köy korucusu Hasan Dayan PKK'lı teröristlerce kaçırıldı. Edinilen bilgiye göre, Eruh'un Yanılmaz köyünde oturan bir grup mantar toplamak amacıyla dağlık alana gitti. Köylüler mantar topladıkları sırada bir grup teröristle karşılaştı. Teröristler, köylüler arasında bulunan köy korucusu Hasan Dayan'ı yanlarına alarak kaçtı. Dayan'ın (37), 1997 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralandığı ve gazilik unvanı verilmesinden sonra da emekli olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerince bölgede aramalar sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24