-PKK'LI TERÖRİSTLER KÖY KORUCUSU KAÇIRDI SİİRT (A.A) - 30.05.2011 - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bir grupla mantar toplamaya giden köy korucusu Hasan Dayan PKK'lı teröristlerce kaçırıldı. Edinilen bilgiye göre, Eruh'un Yanılmaz köyünde oturan bir grup mantar toplamak amacıyla dağlık alana gitti. Köylüler mantar topladıkları sırada bir grup teröristle karşılaştı. Teröristler, köylüler arasında bulunan köy korucusu Hasan Dayan'ı yanlarına alarak kaçtı. Dayan'ın (37), 1997 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralandığı ve gazilik unvanı verilmesinden sonra da emekli olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerince bölgede aramalar sürdürülüyor.