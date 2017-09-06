PKK'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı (3)

PKK SALDIRISINDA ÖLEN VEDAŞ ÇALIŞANLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yüksekova\'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belli oldu. Evli, 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin\'in ile evli, 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel\'in saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ağır yaralanan elektrik mühendisi Fendi Yüzgeç\'in Ankara\'ya sevk edileceği belirtilirken, diğer yaralılar Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya\'nın ise tedavileri devam ediyor.

