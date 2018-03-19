T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'lı teröristler Bitlis'te odunculara saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi

19 Mart 2018 20:40

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplamaya giden 5 kişiye PKK\'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırada Nurullah Kılıçarslan öldü, 4 kişi de yaralandı.
Bitlis Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Bitlis ili merkez ilçesi Kayalıbağ köyü kırsalında 19.03.2018 günü saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştır.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİTLİS DHA BİTLİSPKKSaldırada Nurullah KılıçarslanBitlis ValiliğiKayalıbağSaldırıNurullah KılıçarslanBitlis Devlet HastanesiGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24