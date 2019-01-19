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PKK'lı terörist Trabzon'da yakalandı (2)

EMNİYET: SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI ​Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden, 'Agit' kod adlı PKK'lı terörist Hakan A

19 Ocak 2019 19:05

EMNİYET: SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
​Trabzon Emniyet Müdürlüğü\'nden, \'Agit\' kod adlı PKK\'lı terörist Hakan A.\'nın (30) yakalanmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hakan A.\'nın başkasına ait kimlikle yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve Diyarbakır kırsalında faaliyet yürütmüş olan, Muş nüfusuna kayıtlı \'Agit\' kod Hakan A. isimli şahıs, ekiplerimizce başkasına ait  kimlikle ilimizde yakalanmış olup, gerekli işlemleri TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılmaktadır\" denildi.

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