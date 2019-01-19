PKK'lı terörist Trabzon'da yakalandı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, hakkında yakalama kararı olan \'Agit\' kod adlı PKK\'lı terörist Hakan A., polis operasyonla yakalandı.

İl Emniyeti, Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan \'Agit\' kod adlı PKK\'lı terörist Hakan A.\'nın kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe başlayan polis ekipleri, düzenlediği operasyonla örtüte üye olduğu saptanan Hakan A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.