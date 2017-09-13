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PKK'lı terörist, sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alarak silahlı terör örgütü suçlamasıyla aranan 20 yaşındaki Sipan S

13 Eylül 2017 13:23

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması içinde yer alarak silahlı terör örgütü suçlamasıyla aranan 20 yaşındaki Sipan S., sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı.
Kuzey Irak\'ta askeri ve siyasi eğitim alarak Adana\'ya geldiği saptanan Sipan S.\'yi takibe alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, havayoluyla yurtdışına gideceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polisler, Sipan S.\'yi Adana Havalimanı\'nda sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakaladı. Terör örgütü PKK\'nın gençlik yapılanması içinde yer aldığı, kentteki korsan gösterileri organize ettiği bildirilen Sipan S.,  Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin \'Neden gözaltına alındın?\' sorusuna, \"Sizi ilgilendirmez\" yanıtı veren Sipan S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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