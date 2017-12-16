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PKK'lı terörist, Giresun’da iş makinesi operatörüne teslim oldu (2)

TESLİM OLMA ANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan teröristin teslim olma anına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı

16 Aralık 2017 03:11

TESLİM OLMA ANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan teröristin teslim olma anına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta teröristin, uzun süre yürümekten bitkin düştüğü görüldü.
Bölgede girdiği bir yayla evinden aldığı elbiseleri giyerek kıllık değiştiren teröristin, kırsalda kar temizlemesi yapan kepçe operatörü önünde durarak güvenlik güçlerine teslim olmak için yardım istediği öğrenildi. Başında kep elinde eldiven bulunan terörist ellerini havaya kaldırarak iş makinesi sürücüsüne \"Ben teslim olmak istiyorum. Yardım edin. 3 gündür yaylada bir eve girdim tek kaldım, karnımı bulgur ile doyurdum. Üstümdeki kıyafetlerimi de evde bulduğum elbiseler ile değiştirdim. Ondan önceki gün teslim olmak istedim, fakat korktum, vazgeçtim. Bugün ise teslim olmak için kırsaldan indim\" dediği belirltildi.
ADINI KÖYLÜLERE SÖYLEDİ
Görevlilere adının Ziya Y. olduğunu söyleyen teröristin, 2 hafta önce ilçe kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lılar arasında çıkan çatışmada yer aldığını, ardından da çanta ve silahını bırakarak kaçtığını itiraf ettiği öne sürüldü.
OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRILDI
Teröristin kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdüğü bildirildi. Karla kaplı bölgede operasyona zırhlı araçların da destek verdiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

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