'PKK'lı subaylar'ın ses kaydı çıktı!

T24 - 'TSK içindeki PKK'lılar' olarak gündeme gelen, iki subayın telefon görüşmesinde, insansız hava aracı 'Heron'ların düşürülmesinin istendiği telefon görüşmesi iddiasında subaylardan biri, ölen PKK'lılar için 'Zayiat verilmiş ciddi baskı aldım' dediği iddia edildi.



İnsansız hava aracı 'Heron'ların düşürülmesinin istendiği telefon görüşmelerinde skandal diyaloglar var. Batman'da konuşlu Heron'ların görüntü ve bilgilerinin çok net olduğunu belirten subayın, "Mümkünse kullanım dışı bırakmalıyız. Değilse görüntü ve koordinatlarına müdahale edilmeli" dediği görüldü. "



Geçen olayda "zayiat verilmiş, bundan dolayı ciddi baskı aldım" diyen subay, muhatabından konuyu ilgilisi ile görüşmesini istiyor. Üst rütbeli subay görüşmede, astının evine gelme talebini 'sağlıklı olmaz' gerekçesiyle kabul etmiyor. "Bu telefona dikkat ediyorsun değil mi" diyerek uyardığı da anlaşılıyor.



Skandala adı karışan Yarbay Ç'nin gözden uzak tutmak ve soruşturmadan kurtarmak için yurtdışına gönderildiği de günyüzüne çıkıyor. Yarbay Ç. ile iletişimin ise eşi üzerinden sağlandığı teknik takipte anlaşılıyor. Diyaloglarda, ihaneti ortaya çıkaran MİT'e "O.. çocukları' denilerek ağır küfürler ediliyor.





***





Bugün gazetesinde yer alan ‘ihanet dosyası’nın telefon kayıtları olduğu iddia edilen ses bantları ortaya çıktı. Bir subayın ‘kendi adamımız” dediği PKK’lılara ‘zayiat’ verdirdiği gerekçesiyle insansız hava aracı ‘heron’ların düşürülmesini istediği karşısındaki subayın da ‘bir çaresine bakarız” dediği telefon görüşmeleriyle deşifre olan kirli yapının hainliği nasıl örtbas ettiği de teknik dinleme takibine takıldı.



MİT tarafından tespit edilen ve Genelkurmay’a gönderilen telefon görüşmesi insanın kanını donduran diyalogları içeriyor. Görüşmenin başlangıcında “İ…. Komutan’ olarak nitelendirilen bir subayın sorunun çözülmesi için para konuşması yapılıyor. İ…. Komutan’ın dosyasını kapatanların temiz ve iyi iş yaptığı belirtilen konuşmada ciddi risk aldığı da vurgulanıyor. “Şimdi parayı konuşturmanın zamanı” diyen subay, “Limit ne kadar?” diye sorduğu subaydan “Bu iş için her şeye değer limit problemi yok” karşılığını alıyor.



Aynı konuşmanın devamında ise Bugün gazetesinin gündeme getirdiği insansız hava aracı heronların düşürülmesine ilişkin görüşme iddiası gerçekleşiyor. Genelkurmay’ın isimlerini tespit edemedik dediği subaylar arasında geçen görüşmede K1 olarak belirtilen subay, “Problem şu, araç biliyorsunuz Batman’da konuşlandırıldı oradan o bölgeyi tarıyor ancak görüntü ve bilgiler çok net önce mümkünse kullanım dışı bırakmalıyız değilse, görüntü, bilgi koordinat vesair surette müdahale edilmeli anlaşıldı mı? Geçen olayda zayiat verilmiş, bundan dolayı ciddi bir baskı aldım sen bunu ilgilisi ile görüş ve konuştuğumuz çerçevede olsun tamam mı?” dediği iddia edildi. Görüşmenin sonunda alt rütbeli subayın “Komutanım müsaade ederseniz eve geleyim” demesi üzerine karşıdaki komutan hem bu talebe karşı çıkıyor hem de “Bu telefonla ilgili dikkat ediyorsunuz değil mi?” diyerek uyarıda bulunuyor:



K1: En son konuştuğumuz problemin çözümünde hangi aşamaya geldik.



K2: Efendim o çok büyük ve sıkıntılı bir iş. Özür dilerim komutanım yanlış anlaşılmasın. İ. Komutanımızla ilgili değil mi?



K1: Evet.



K2: Komutanım o dönemde onu kapatanlar temiz ve iyi iş yapmışlar ve ciddi risk almışlar.



K1: Biliyorum farkındayım o zaman öyle olması gerekiyordu. Zamanımız yoktu şimdi parayı konuşturma zamanı.



K2: Limit ne kadar?



K1: Bu iş için her şeye değer limit problemi yok asıl önemli olan problemin çözülmesi.



K2: Anlaşıldı komutanım eğer limitte problem yoksa ilgili kişilerle bu işi rahat çözeriz.



2.BÖLÜM



K1: Tamam diğer konu da şu insansız hava aracı ile ilgili. Biliyorsunuz onunla ilgili daha önce görüşmüştük.



K2: Evet komutanım problem yok problem mi var?



K1: Problem şu, araç biliyorsunuz Batman’da konuşlandırıldı oradan o bölgeyi tarıyor ancak görüntü ve bilgiler çok net önce mümkünse kullanım dışı. bırakmalıyız değilse, görüntü, bilgi koordinat vesair surette müdahale edilmeli anlaşıldı mı?



K2: Evet anlaşıldı komutanım.



K1: Geçen olayda zayiat verilmiş, bundan dolayı ciddi bir baskı aldım sen bunu ilgilisi ile görüş ve konuştuğumuz çerçevede olsun tamam mı?



K2: Komutanım tamam anlayamadım. Müsaade ederseniz eve geleyim.



K1: Hayır sağlıklı olmaz o zaman tatilde görüşelim mi?



K2: Tatil yerinizde mi anlaşıldı komutanım.



K1: Bu telefon ile ilgili dikkat ediyorsunuz değil mi?



K2: Evet komutanım artık bayram sonuna kadar da kapalı olur.



K1: Hadi bayramını kutlarım.



K2: Sağ olun komutanım.





İhaneti ortaya çıkaran MİT'e ağır küfürler



MİT’in tespit ettiği belirtilen ikinci telefon görüşmesinde de suçüstü yakalandığı ortaya çıkan subayların MİT’e ağır küfürler ettiği görülüyor. “MİT’ten o… cocukları her şeyi ortaya çıkarmışlar” diyen subay, “Selçuk nasıl böyle açık verdi biraz dikkat etsin uyarın onu” ikazında bulunuyor. Ayrıca deşifre olan Selçuk isimli subayın kirli yapı tarafından göz önünde bulundurmamak için geçici görevle yurt dışına gönderildiği de bu kayıtta yer alıyor. Konuşmada “Bazı şeyleri örtbas ettik ama zor oldu… Generallerle görüştüm yüzde 95 yurt dışı işi tamam gibi fakat pi…lerin (MİT’i kastediyor) gönderdiği o bilgiler bizi çok sakıntıya soktu” gibi itiraf ve hakaret dolu ifadeler geçiyor.



İşte Selçuk Ç.’yi kurtarma planı ve suç itirafını ortaya çıkaran ses kaydı:



K1: Ne oldu bizim Çakmaklı’nın işi



K2: Hangi?



K1: Var ya komutanım bizim Yarbay Çakmaklı.



K2: Tamam gönderdik onu beş aylık kursa.



K1: Biliyorum sıkıntılı bir iş vardı ya ne oldu o işi hallettiniz mi?



K2: Ya o bizi çok zorladı ya, onunla ilgili gelen şeyler var ya MİT’ten. MİT’ten o… çocukları p.çler her şeyi ortaya çıkarmışlar ya.



K1: Yapmayın ya



K2: B.k herifler. Vallaha Selçuk nasıl niye açık verdi Selçuk böyle biraz dikkat etsin uyarın onu.



K1: Selçuk da çok üzüldü tekrardan uyarırız onu. Sürekli tayin işi ne oldu asıl ben onun için aramıştım. Merak ediyor.



K2: Anladım merak etmeyin bazı şeyleri örtbas ettik ama zor oldu gerçi. Hani senin o tanıdıkların var ya o generaller onlarla da görüştüm yüzde 95’i yurt dışı tamam gibi fakat p.çlerin gönderdiği o bilgiler bizi çok sakıntıya soktu o… çocukları. Neyse bizi biraz daha rahatlatacak o Tokmak’ın yerine gelen Kutlu da biliyorsunuz tanıyorsunuz zaten.



K1: Evet tanıyorum.



K2:O da bizim işleri rahatlatacak. Neyse hadi sonradan görüşürüz bakalım.



K1: Neyse yüz yüze görüşürüz.





Şüpheli subayı kurtarma operasyonu



İhanet konuşmasını yaptığı belirtilen subaylardan olan Yarbay Selami Selçuk Ç. İle ilgili teknik dinlemeye takılan telefon görüşmelerinde 'şok' bilgiler ortaya çıktı. Hava Pilot Yarbay Selami Selçuk Ç'nin Harp Akademileri'nde görev yaparken Karargahevleri soruşturması kapsamında MİT'in hazırladığı 'gizli' belgelerin şahsi bilgisayarından çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Karargahevleri soruşturması kapsamında 1 yıl Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu kaldığı belirlenen Yarbay Ç.'nin, kirli yapı tarafından nasıl korunduğu teknik takipte gün yüzüne çıktı. Deşifre olan Yarbay Ç’yi gözden uzak tutmak ve soruşturmadan kurtarmak için önce geçici sonra da sürekli yurt dışı görevi çıkarıldığı teknik takibe takıldı. Önce 5 aylığına geçici olarak İtalya’ya gönderilen Yarbay Ç, Şubat 2008’de yurda döndü. Yarbay Ç.’nin daha sonra ise üst düzey generallerin devreye girmesiyle sürekli yurt dışı görevine gönderildiği belirlendi.





İki sıkıntı vardı Genelkurmay'da aşıldı



Kirli yapıdaki üst düzey subaylar Yarbay Ç’nin yurt dışı görevi için yaptıkları çalışmalarla ilgili eşi üzerinden iletişim kurdukları görüldü.



İşte o görüşme:



Ç’nin Eşi : Efendim



K1: E… Hanım merhaba



Ç’nin Eşi : Merhabalar



K1: Ben Selçuk'un Genelkurmay'dan arkadaşıyım. Hayırlı olsun yurtdışı işini hallettik.



Ç’nin Eşi: Evet



K1: Ben kendisine ulaşamadım da size not bırakacağım. Şu sıralarda ilişkilerine ve görüştüğü kişilere çok dikkat etmesi lazım sürekli yurtdışı işini Genelkurmay ayağı tamam gözüküyor. Selçuk Yarbayım zaten biliyor. Generallerimiz çok yardımcı oldular ancak bu işi karıştıranlar var.



Ç’nin Eşi: Evet



K1: Ben takip ediyorum olayı.



Ç’nin Eşi: Hı hı…



K1: Milli İstihbarat'tan gelen belgeyle bir iki sıkıntı var Genelkurmay'da aşıldı. Fakat kendi Hava Kuvvetleri'nde devam ediyor. Fakat kısa sürede aşılacağa benziyor. Kendisine çok selam söyleyiniz. Rahat olsun görüşmek üzere hoşça kalın.



Ç’nin Eşi : Tamam çok teşekkür ediyorum. İyi günler.



K1: Hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın, sağ olun.





Eşiyle görüştük hallettik komutanım



Yarbay Ç’nin eşiyle görüşen subay geri bildirim için aradığı üstündeki komutana şöyle bildiriyor:



K1: Alo



K2: Buyrun efendim



K1: Ne yaptın, görüşebildin mi, ulaştın mı?



K2: Görüştük komutanım. Hallettik, ilettim.



K1: Oldu.



K2: Görüşmek üzere.





Geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı!



Takipteki subayların yaptığı telefon görüşmelerinden birinde izinsiz iki kez yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İ.’nin ceza almaması için yapılan planlar deşifre oluyor. Tuğgeneral İ.’nin ceza almaması için pasaport kayıtlarının silinmesi ya da Hava Kuvvetleri’nden izinli gösterilmesi konuları görüşülüyor. Tuğgeneral İ.’nin bulunduğu mevkiye bu faaliyetler sonucunda geldiği anlaşılıyor.



İşte şok telefon kaydı:



K1: Alo



K2: Buyrun



K1: Merhaba



K2: Fırat merhaba,



K1: Önemli bir konu var da…



K2: Ha evet



K1: Onu ancak siz çözebilirsiniz.



K2: Nedir?



K1: Bu sene terfi eden Mustafa İ. ile ilgili



K2: Kim?



K1: Mustafa İ. Hava Pilot Tuğgeneral



K2: Tamam tamam evet



K1: Bu dostumuzla ciddi uğraşanlar var.



K2: Yapma ya nasıl?



K1: Mustafa'nın iki kere izinsiz yurtdışına çıkışı olmuş.



K2: Gerçekten izinsiz mi çıkmış?



K1: Maalesef



K2: Benim bundan dolayı bildiğim şu anda hapis yatanlar var ama…



K1: İşte bunu kurcalıyorlar. Ne yapabiliriz? Bunun pasaport kayıtlarından silinmesi lazım. Ya da Hava Kuvvetleri'nden izinli gösterilmesi lazım. Tamam mı, anlaşıldı mı?



K2: Tamam



K1: İkinci bir konu yine Mustafa İ. ile ilgili



K2: Bir dakika yazıyorum.



K1: DHKP-C üyesi akrabası varmış, cezaevinde yatarken adresini Mustafa İ'nin lojmanı göstermiş.



K2: Bu çok kötü.



K1: Evet bu dostumuz geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı iş çok ciddi. Konuyu Genelkurmay Personel Başkanı Memişoğlu biliyor. O örtbas edildiğini düşünüyor ama konuyu kaşıyorlar.



K2: Anlaşıldı tamam, tamam.



K1: Bir diğer husus da; bu görüştüğümüz telefonun, konuştuğumuz çerçevede kullanılması gerekiyor.



K2: Ha tamam o konuda problem yok zaten. Telefonu yanımda kuruma götürmüyorum. Evde bırakıyorum. İşte görüşme planımız dışında kapalı tutuyorum.



K1: Bu önemli, böyle devam etsin eğer acil bir durum olursa ben size işten ulaşırım. Siz de bana diğer taraftan ulaşırsınız.



K2: Tamam iyi akşamlar.



K1: İyi akşamlar görüşürüz.