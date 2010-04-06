PKK'lı sahte kimlikle yakalandı

T24- MERSİN’in Silifke İlçesi’ne bağlı Taşucu’ndan feribotla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek isteyen, sahte kimlik kullanan bir PKK’lı yakalandı.
Silifke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Taşucu’ndan feribotla KKTC’ye gitmek isteyen 26 yaşındaki Hikmet U.’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada amcasının oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirlenen Hikmet U.’nun, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.
İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.