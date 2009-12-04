PKK'lı grup öğretmen evini taşladı

T24 -

Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını öne süren PKK'lılar dün gece Şırnak'ın İdil İlçesi'nde olaylara neden oldu.Atakent Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 500 kişi, yaktıları meşalelerle PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp Adile Naşit Caddesi'nde yürüyüşe geçmek istedi.Yürümek isteyen gruba polisin müdahale etmesi üzerine göstericiler, taşla karşılık verdi. Yaşanan arbedenin üzerine yetersiz kalan polis ekiplerinin çekilmesi üzerine, göstericiler bu kez aynı cadde'de bulunan, köylerden gelin ilçe merkezinde okuyan 54 öğrenci ile 29 öğretmenin kaldığı İdil Öğretmenevi'ni abluka altına aldı.Göstericiler, 4 katlı öğretmenevini taş yağmuruna tuturken, bir grup içeriye girmek istedi. İçeride bulunan öğrenci ve öğretmenlerin kapıları kapatması üzerine göstericiler binaya giremedi.Dışarıdan yaklaşık 2 saat boyunca öğretmenevine taşlı saldırılarını sürdüren göstericiler, öğretmenevi bahçesinde bulunan araçları ve Atatürk büstünü de tahrip etti. Göstericilerin attığı taşlardan 2 öğrenci yaralandı.İdil Belediye Başkanı DTP'li Resul Sadak ile DTP'liler saldırıları önlemek için yaptıkları girişimlerde sonuçsuz kaldı.Göstericiler Şırnak'tan gelen takviye polis ve askerler tarafından dağıtıldı.Öğretmenevinde bulunan öğretmen ve öğrenciler gece yarısı geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilirken, yaralanan 2 öğrenci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Köylerden gelip lisede eğitim gören öğrenciler, bu sabah köylerine dönerken; öğretmenlerin ise eşyalarını alarak bugün ilçeden ayrıldıklar öğrenildi.İdil'de dün gece yaşanan olaylar üzerine bugün ilçede esnaf kepenklerini açmadı. İlçede gergin bekleyiş sürerken, sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.