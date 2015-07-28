PKK'li diye gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Polisin, üzerlerinde PKK’nın dağ kadrosu kıyafeti ile Esenyurt Merkez Karakoluna saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı 6 kişi dün çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Arkadaşlarının düğününe gittiklerini söyleyen gençlerin üzerinde çıkan tabancanın kuru sıkı olduğu havai fişeklerin ise düğün için bulundurulduğu bildirildi. Polisin gençlerin üzerinden çıktığını açıkladığı, molotof kokteylinin ise hiç olmadığı ortaya çıktı.

Mesut Hasan Benli'nin DHA'da yer alan haberine göre, Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 155 Polis İmdat’a geçen cumartesi gecesi gelen ihbarda, bir kafede kendi aralarında konuşan 6 kişinin karakola saldırı düzenlemekten bahsettikleri söylendi. Bunun üzerine alarma geçen ekipler, 6 kişinin bulunduğu aracı çevirdi, Esenyurt Merkez Karakoluna tabanca, molotof kokteyli ve havai fişek rampalarıyla baskın yapacakları iddia edilen gençler gözaltına alındı. Polis, söz konusu kişilerin TSK’nın PKK kamplarına bombalamasına misillemede bulunmak amacıyla eylem hazırlığında olduklarını öne sürdü. Bu haber, polis kaynaklarına dayanarak Hürriyet'te 'Dağ kadrosu kıyafetli 6 PKK'lı karakola girmeden yakalandı' başlığıyla verildi.



Ancak Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alınan kişiler, eylem hazırlığında olmadıklarını, bir arkadaşlarının düğününe yerel kıyafetleriyle katılmak isterken gözaltına alındıklarını söylediler. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler, dün çıkarıldıkları savcılık tarafından ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘örgüt üyesi olma’ suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle Büyükçekmece 2.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



'Biz düğüne gidiyorduk'





Şüphelilerden H.B ifadesinde, “Olay günü arkadaşım S.T’nin halasının oğlunun düğününe gidiyorduk. Araçta ele geçirilen kuru sıkı tabancayı ben araca koymuştum. Kuru sıkı mermiler de bana aittir. Benim araçta bulunan havai fişeklerden hiç haberim olmadı. Kimin getirerek araca koyduğunu bilmiyorum. Benzinlikte araca mazot alırken, polisler bizi yakaladılar. Terör örgütüyle herhangi bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kuru sıkı tabanca ile adet olduğu üzere düğünde havaya ateşe edecektim” dedi.

'Kıyafetleri kına gecesi için kiraladım'





G.B de ifadesinde, “Benzinlikte araca mazot alırken polisler bizi yakaladılar. Terör örgütüyle herhangi bir alakam yoktur. Yakalandığımda üzerimde yöresel kıyafetlerimiz vardı. Bu kıyafetleri ben bir günlüğüne kına gecesi için kiralamıştım” açıklamasını yaptı.



B.T de ifadesinde diğer şüphelilerle benzer açıklamalarda bulunarak, “Benzinlikte araca benzin alırken polisler bizi yakaladılar. Terör örgütüyle herhangi bir alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yakalandığımda üzerimde yöresel kıyafet yoktu. Serbest bırakılmama kara verilmesini talep ediyorum” dedi. Diğer şüpheliler de ifadelerinde benzer açıklamalarda bulundu.

9 gün sonra askere gidecek





Şüphelilerin avukatı Şerafettin Adliğ de savunmasında, “Şüphelilerden H.B, 9 gün sonra askere gitmek üzere hazırlanmaktadır. Müvekkillerimin örgüte üye olduklarına ilişkin dosyada herhangi bir delil yoktur. Müvekkillerin katılacakları düğüne ilişkin davetiyeyi mahkemeye ibraz ediyorum. Yöresel kıyafetin suç teşkil etmediği aşikardır. Müvekkiller yıllardır aynı telefonları kullanmaktadır” dedi.



Mahkeme, şüphelilerin tutuklama talebini reddetti; ancak haklarında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.