PKK'lı Bayık: Yasal zemin hazır olmadan, PKK bir adım geri atamaz

Murat Karayılan’ın ardından PKK'nın ikinci adamı olan Cemil Bayık, bir kere geri çekilmenin olması için bunun yasal zemininin hazırlanması gerektiğini belirtti. Bayık "Yasal zemini hazırlanmadan bunun tedbirleri geliştirilmeden gerilla geri çekilemez. Gerilla yasal güvenceyi görmeden tek bir adım geri atamaz. Meclisin karar alması, çağrıda bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Çözüm sürecinde önemli bir aşama olan PKK’nın Türkiye topraklarından çekilmesi konusunda Başbakan Erdoğan ve hükümetin önemli isimlerinin "Silahlarını bırakıp gitsinler" açıklamalarına Kandil’den cevap geldi. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, çözüm süreci tartışmalarının sadece geri çekilmeye indirgenmesinin yanlış olduğunu savunan PKK’nın Kandil’deki iki numaralı ismi Cemil Bayık, “Ateşkes gerillanın geri çekilmesi tamamen demokratik siyasal çözümün bir parçasıdır. Buna hizmet ederse anlamı olacaktır” dedi.

Meclisin karar almasının önemine işaret eden Bayık, akil insanlar grubunun Hükümet tarafından belirlenemeyeceğini, tarafsız-bağımsız olması gerektiğini söyledi.

“Bir kere geri çekilmenin olması için bunun yasal zemininin hazırlanması gerekiyor” diyen Bayık, “Yasal zemini hazırlanmadan bunun tedbirleri geliştirilmeden gerilla geri çekilemez. Çünkü geçmişte bu deneyimi yaşadık. Gerilla geri çekilirken yüzlerce şehit verildi, yaralananlar, esir düşenler oldu. Böyle bir pratik ortada iken kalkıp da geri çekilmenin yasal tedbirleri yoktur sadece idari tedbirlerle bu iş başarılabilir demek yanlıştır, tehlikelidir. Erdoğan ve bazı hükümet, AKP çevreleri diyor ki bu bir hükümet meselesidir, meclis meselesi değil onun için yasalarda değişiklik, yasal güvenceler gerekmiyor. Bu aslında sorunu çözmemede direnmedir, adeta alay etmedir. Ciddi olmaları lazım. Gerilla yasal güvenceyi görmeden tek bir adım geri atamaz. Meclisin karar alması, çağrıda bulunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yine Meclis’te bir komisyonun oluşması gerektiğine işaret eden Bayık, şunları kaydetti:

“Bu yasal tedbirler alınırsa, bir de bununla birlikte akil insanlardan bir heyete oluşursa o zaman çözümde samimi oldukları ortaya çıkar. O zaman geri çekilme işlemi başlar. Geri çekilmede sadece Türk devletinin alacağı tedbirler yoktur. Bizim de alacağımız tedbirler vardır. Çünkü 1999’daki geri çekilmede yaşadığımız sorunlar vardı. İster Türk devletinden ister başka güçlerden kaynaklansın sorunlar ortaya çıktı. Biz bunları yaşadık, bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle meclisin bu tedbirleri alması gerekiyor. Bizim de kendi cephemizden almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Geri çekilme ancak bu şekilde gerçekleşir. Yoksa sorunun çözümüne hizmet etmezse, onun bir parçası olmazsa. Sadece bazı tedbirlerin alınması da yeterli olmaz. Bu sürecin sorunun çözümünün bir adımı olarak ele alınması gerekiyor. Bunun yasal zemine kavuşturulması, pratik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Biz zaten kamuoyuna Önderliğimizin başlattığı hamleyi desteklediğimizi, bunun içinde olduğumuzu duyurduk. Destekliyoruz, içindeyiz ama parlamento eğer yasal tedbirlerini, kanunlarını geliştirirse, bu temelde pratik adımlarını geliştirirse geri çekilme başlatılır. Bu da koşul değildir olması gerekendir. Sanıyorum bu Türkiye’den yerine getiremeyeceği bir istemde bulunmamız falan da değil. Tüm dünyada sorunlar böyle çözülmüştür.”