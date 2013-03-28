Karayılan: 30 yıldır savaşan var gel diyince gelmiyor

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, çekilme için yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Geri çekilme ile ilgili dar bir yaklaşım ve yüzeysel bir tutumun söz konusu olduğunu belirten Karayılan, "Sanki orada birkaç grup var, gel deyince gelirler. 30 yıllık bir grup var, gel demekle gelinmez, ben getiremem" dedi.

Türkiye 'de, Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreçte önemli bir adım olarak görülen PKK 'lıların sınır dışına çekilmesi tartışmaları sürerken, örgütün Kandil'deki lideri KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, geri çekilme için gereken hazırlıkları başlattıklarını ancak devletin atması gereken adımlar olduğunu söyledi. Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Avrupa'da PKK çizgisinde yayın yapan Nuçe TV'ye konuşan Karayılan, "Oslo sürecinin tıkanmasına neden olan konulardan biri geri çekilmeydi. Öcalan devreye girmeden, bu güçlerin hepsini ikna edip geri çekemeyiz" dedi. Karayılan, Kürt sorununun çözümünde silahın yapması gerekeni yaptığını da kaydederek, ancak bunun, bundan sonra silah bir işlev görmeyecek anlamına gelmemesi gerektiğini de söyledi.

Avrupa'da PKK ile aynı çizgide yayın yapan Nuçe TV'ye çözüm süreci ve geri çekilme konularını değerlendiren Murat Karayılan, silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi için gereken hazırlıkları başlattıklarını, ama geri çekilme için devletin atması gereken adımlar olduğunu söyledi. Geri çekilme konusunda TBMM'nin karar almasını istediklerini belirten Karayılan şöyle konuştu, "Biz neyi istiyoruz. Nasıl bir karar istiyoruz. Güçlerimiz 1999'da çekildiğinde tuzağa düşürüldüler. Hepsi geldi Amed'de (Diyarbakır) birikti, kuşatılmış halde kendisini buldu. Bir bu sorun var. Kimse sahip çıkmadı, orta yerde kaldı. 5 yıl tek silah patlamamasına rağmen tuzağa düşürülüp öldürüldüler. Hem güvenlik için, güçlerin güvenliği için, hem bir yerde güvence için, hem de sağlıklı bir geri çekilişin olması için meclis şöyle bir karar alabilir. 'Kürt sorununun barışçıl çözümü için PKK'nın silahlı güçlerinin sınır dışına çıkması ve bunun için bir komisyonun bu süreci gözetlemesi' için karar alabilir."



'OSLO sürecinin tıkanma nedeni geri çekilmeydi'

Murat Karayılan, sınır ötesine çekilme olgusunun 5-6 yıldan beri gündemde olduğunu, devletin hep kendilerine, 'Siz sınır ötesine çekilin, sorunu çözeriz' dediğini ancak bir güvence vermediğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü, "Sayın Başbakan 'bu defa infazlar olmayacak' diyor. Sözlü söylemle olmaz. Biz daha önce anayasal düzeyde bir takım değişikliklerle geri çekileceğimizi söylüyorduk. Oslo sürecinin tıkınmasının sebeplerinden biri buydu. Şimdi önderlik insiyatif kullanıyor. Sadece çekilme için hukuki bir zemin oluşturacak bir düzenleme ile geri çekilmiş oluyoruz. Sınırların ötesine çekilme birinci aşamadır. Biz çağrıyı olduğu gibi kabul ediyor ve uygulamak istiyoruz. 'Karşı tarafın da üstüne düşeni yapması gerekiyor' dedik. Eskisi gibi çok kapsamlı bir anayasal düzeyde kararla değil, komisyon kurması ve yasal kararlar almasını istiyoruz."

'Apo devreye girmeden, hepsini geri çekemeyiz'

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, geri çekilme ile ilgili dar bir yaklaşım ve yüzeysel bir tutumun söz konusu olduğunu ileri sürerek şunları söyledi, "Sanki orada birkaç grup var, gel deyince gelirler. 30 yıllık bir grup var, gel demekle gelinmez, ben getiremem. Savaşa inanıyorlar, savaşla sonuca varacağına inanıyorlar. Ben getiremem. Bize zor geliyor, öyle kolay bir şey değil. Geri çekilme konusunda bizim elimizin güçlendirilmesi lazımdır. Geri çekilme için yasal çerçeveye ihtiyaç vardır. Geri çekilmenin basit sıradan bir olay olmadığı, herkesin ikna edilmesi ve bunun pratikleşmesi için özellikle en büyük ikna gücü olan projenin sahibi olan Öcalan'ın devreye girmesi gerekmektedir. Ben hemen ilk etapta 'özgür olsun gelsin devreye girsin' demiyorum. Ama koşullarının oluşturulması ve ilişki kurabilmesi lazımdır. Ben burada sadece içimizde kendi görüşlerimizi ifade etmiyoruz. Apo devreye girmeden bu güçlerin hepsini ikna edip geri çekemeyiz. Sorunlar çıkar."

'Silah yapması gerekeni yaptı'

Karayılan, Kürt sorununun çözümünde silahın yapması gerekeni yaptığını, ancak bundan sonra silah işlev görmez demenin tam olarak doğru olmayacağını da vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı, "Türk ordusu 30 yıldır bu dağlardan bizi sökemedi. Biz de Türk ordusunu yenemedik. Yenişemeyen bir durum söz konusu. Bu nedenle silah yapması gerekeni yaptı ama, 'silah kökten devre dışıdır' demek ayrı bir konudur. Şu anda savaşacak güçte ve hazırlıktayız ancak tercihimizi demokratik çözümden yana yaptık. 'Biz şunu yaptık, devlet şunu yapmalı' demiyoruz. 'Herkes ev ödevini yapmalıdır' diyoruz. Biz ateşkes yaptık. Geri çekilme hazırlıklarını yapıyoruz, ama karşı tarafın da hazırlık yapması lazımdır, elimizi güçlendirmesi için."