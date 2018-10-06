PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 137 kişi gözaltına alındı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ve 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, 6 ilde bugün eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Batman\'da yapılan operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç’un da bulunduğu 8, Ağrı\'da 25, Ankara\'da 5, Muş\'ta 1, Mardin\'de 1, Şanlıurfa\'da 9, olmak üzere toplam 49 şahıs gözaltına alınmıştır. Böylelikle son iki günde güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 137 şahıs yakalanmıştır.\"