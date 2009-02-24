PKK'dan Türk'e destek

Terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarından Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), TBMM'de Kürtçe konuşan DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk’e destek verdi.





KNK Başkan Yardımcı Adem Uzun, Ahmet Türk’ün tavrını kutlayarak, “Biz KNK olarak Kütçe anadil kampanyasına destek veriyoruz. Yine KNK olarak Türkiye Meclisi’nde Kürtçe konuşan Ahmet Türk’e destek veriyoruz” dedi.



Uzun, TRT6’nın Kürtçe yayın yaptığı bir dönemde TRT3’ün Ahmet Türk’ün Kürtçe konuşması sırasında yayın kesmesinin TRT’nin AKP’nin politikalarına hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. TRT’nin yayın kesmesini kınayan Uzun, Kürtlerin DTP ve Anadil kampanyasına destek vermeye çağırdı.

