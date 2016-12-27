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PKK'dan, ‘Şengal'i terk edin, yoksa vururuz' diyen Barzani'ye: Gücünüz yetmez!

Barzani'nin ardından açıklama yapan Veysi Kaynak da "Barzani, Şengal'deki PKK varlığı konusunda başarılı olmazsa gereğini TSK yapacak" demişti

27 Aralık 2016 12:12

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, "Şengal'den çıkın, yoksa güç kullanırız" sözlerine yanıt olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" dedi.

ANF'de yer alan habere göre, HPG'den yapılan yazılı açıklamada IŞİD'in iki yıl önce bölgede gerçekleştirdiği katliamlar hatırlatılırken, "Mücadelemiz halkımız üzerindeki tehdit var oldukça da devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

HPG açıklamasında, Barzani'nin sözleri ‘provokatif' olarak tanımlanarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır"denildi. Açıklamada "İçinde bulunduğumuz süreçte kardeş kavgasını tahrik eden ve çıkarmak isteyen bir gücü ne tarih nede halkımız affetmeyecektir." ifadelerinin kullanıldı.

Geçen hafta Şengal halkının geleceğinden emin olmadığı için kente dönmediğini kaydeden IKBY Başbakanı Barzani, "Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK'nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor" diye konuşmuş, "Eğer PKK Şengal'de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanıt vermişti.

Başbakan Veysi Kaynak da dün yaptığı açıklamada "Barzani, Şengal'deki PKK varlığı konusunda başarılı olmazsa gereğini TSK yapacak" demişti.

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