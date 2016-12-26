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Başbakan Yardımcısı Kaynak: Barzani, Şengal'deki PKK varlığı konusunda başarılı olmazsa gereğini TSK yapacak

IKBY Başbakanı Barzani, PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceklerini söylemişti

26 Aralık 2016 14:55

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Şengal'deki PKK varlığı için "Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani’nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, haftasonu PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceklerini belirterek "PKK Sincar'ı boşaltmazsa güç kullanabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kilis'te açıklamalarda bulundu.

Kaynak yaptığı açıklamada, Şengal’de, yeni bir Kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Kaynak şöyle konuştu: "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin sınırımıza gelen her türlü faaliyetini, yok etme görevi veriyor. Bu sözleşmesine verdiği yetkiyle Kandil ve ’Fırat Kalkanı’ harekatını yapıyoruz. Şengal’de yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyiz. Ülkemize yeni bir mikrop merkezinin oluşmasına, Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Asla müsaade etmez ama Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani’nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir."

Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Sincar'dan çıkması gerektiğini söyleyerek, "Yoksa güç kullanmak zorunda kalacağız" dedi.

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