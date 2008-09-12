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Yaşam

PKK'dan örgüt içi infaz

PKK'nın Ermenistan'daki mali sorumlusu ve sevgilisinin cesetleri kafaları kesik vaziyette, sınırın İran tarafında bulundu

12 Eylül 2008 03:00

Düzenlenen operasyonlarda ağır kayıp veren terör örgütünde parasal açıdan ve kadro temininde yaşanan sıkıntının yanı sıra bazı örgüt sorumluları da değişik nedenlerle infaz edildi. 

PKK'nın Ermenistan'daki mali sorumlusu olduğu öne sürülen ''Yılmaz'' kod adlı Murat Yücel ile sevgilisi olduğu belirtilen ''Mizgin'' kod adlı kadının cesetleri de Ermenistan'a sınırının İran tarafındaki bir köyde çobanlar tarafından bulundu.

Emri 'Kargo Süleyman' vermiş

Murat Yücel ve sevgilisinin ''kendilerine teslim edilen, örgüte ait yüklü miktarda parayla kaçarken, sınırda yakalandıkları'' kaydedildi.

Murat Yücel ve ''Mizgin'' kod adlı kadının ''evlenebilmek için örgütün parasını kullandıkları'' yönündeki özeleştirilerini dikkate almayan ''Kargo Süleyman'' kod adlı örgüt sorumlusunun emriyle başları kesilerek öldürüldüğü bildirildi.

İki infaz daha

Öte yandan, bir infaz haberi de İran'ın Urumiye kentinden geldi. Terör örgütünün İran sorumlularından ''Ararat'' kod adlı Muhammet Aslan ile ''Ferhat'' kod adlı Cemal Polat'ın Urumiye bölgesindeki köylerden ''vergi'' adı altında topladıkları yaklaşık 200 milyon tümen (300 bin ABD Doları) tutarındaki parayla ortadan kayboldukları belirtildi.

Ancak, Muhammet Aslan ve Cemal Polat'ın bir süre sonra PKK'lı teröristler tarafından kurşuna dizildikten sonra, cesetlerin toprağa gömüldüğü tespit edildi.

Evlilik yasağını çiğneyince vuruldular

İran'ın Salmas bölgesinde yaşayan Kürt ailelerin kızlarıyla evlendiği ortaya çıkan ''Rıdvan'' ve ''Nedelin'' kod adlı örgüt mensuplarıyla eşlerinin de ''örgütte evlenmenin yasak olduğu'' gerekçesiyle öldürüldükleri ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda İran'ın Salmas alanındaki Cander köyü yakınlarındaki bir mağarada 6 örgüt mensubu örgüt içi infaz kararının ardından öldürülmüştü. (AA)


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