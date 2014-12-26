PKK'dan 'maskeli eylem ve otobüs yakmaya son' kararı

PKK çözüm sürecinde, hükümetin özellikle istediği “kamu düzeninin sağlanması” şartına karşılık gelecek önemli bir adım attı. Örgütün gençlik yapılanması kitlesel eylemlerde yüz kapatma, halk otobüslerini yakma, kepenk kapattırma eylemlerine son verme kararı aldı.

'Bu tür girişimlerde bulunanlar sömürgeci güçlerin ajanı sayılacak'

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, son yıllarda sokak eylemleriyle gündeme gelen PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) de yer aldığı Komalên Ciwan (Gençlik Topluluğu), 21-24 Kasım tarihleri arasında Kandil’de yaptığı toplantıda, eylem biçimlerinde değişikliğe gitme kararı aldı. Alınan kararda, kitlesel eylemlerde yüz kapatma, kitlenin içerisinden provokasyon girişiminde bulunma, halkın malına ve canına zarar verme, halk otobüslerini yakma, her eylemde kepenk kapattırma gibi eylem tarzlarının reddedildiği açıklandı. Açıklamada “Bu tür girişimlerde bulunanların sömürgeci güçlerin ajanları olarak değerlendirileceği” de belirtildi.

Örgüte yakın Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yer alan açıklamada, gençliğin, Abdullah Öcalan’ın sürdürdüğü sürece göre kendini konumlandıracağı, kendini yürütülecek her türlü sürece hazır hale getireceği belirtildi.

Kamu düzeni tartışması

6-8 Ekim'de yaşanan Kobanê eylemleriyle kesintiye uğrayan çözüm süreci yeniden normal seyrine dönerken, en çok tartışılan konuların başında “mutlak eylemsizlik” geliyordu. Hükümet çözüm sürecinde “Kamu düzeninin sağlanması” konusunda taviz vermeyeceğini belirterek, örgütten “mutlak eylemsizlik” istiyordu. Kandil, hükümetin bu talebiyle ilgili önemli bir karara vardı.