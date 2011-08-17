PKK'dan bir günde 3 saldırı: 11 şehit

T24 - Hakkari’de bir askeri konvoyun geçişi sırasında mayın patlaması sonucu yaralanan askerlere yardım için bölgeye giden askeri birlik pusuya düşürüldü. Ağır ateş altında kalan biri binbaşı 10 asker şehit oldu 11 asker de yaralanandı. Çukurca'da meydana gelen 3. saldırıda da bir korucu şehit oldu. Hakkari Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada 8 olarak bildirilen şehit sayısı, akşamüstü yapılan ikinci açıklamayla 3 yaralı askerin de ölümüyle 11'e yükseldi. Yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.







Hakkari-Çukurca karayolunun 15'inci kilometresindeki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında askeri konvoyun geçişi sırasında bu sabah saat 09.00’da bir patlama meydana geldi.







Patlamanın ardından Hakkari-Çukurca karayolu trafiğe kapatıldı. Güvenlik çemberine alınan bölgeye sadece ambulanslar alındı. Patlamada bazı askerlerin yaralandığı belirtildi. Çatışmada ve patlamada yaralanan 11 asker, Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.





Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevk edilirken, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için helikopterlerin de hava desteğinde büyük bir operasyon başlattı. Mayın patlaması için operasyona giden askeri birlik, PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürüldü.







Edinilen bilgilere göre uzaktan kumandalı patlayıcılarla yapılan saldırıda, Hakkari Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada 7 askerin şehit olduğu duyuruldu. Akşam yapılan ikinci açıklamada 3 yaralı askerin de hayatını kaybetmesi sonucu şehit sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan askerler arasında durumu ağır olanların da bulunduğu belirtildi. Saldırıda hayatına kaybedenlerden birinin de Binbaşı Yavuz Başer olduğunu öğrenildi.





İlerleyen saatlerde Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi neticesinde, 10 asker şehit olmuş 11 asker yaralanmıştır'' denildi.





Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK tarafından 1 korucu daha şehit edildi. PKK tarafından bir günde öldürülen asker sayısı 11'e ulaştı.





Şehitlerden kimlikleri belirlenenler şunlar:





Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Başer (Ankara), Uzman çavuşlar Turan Kurt (Manisa- Salihli), Nezır Elitok (Kırıkkale), Samet Kılıç (Ordu- Perşembe), Hakan Çil (Kahramanmaraş), Erhan Ar (Yozgat- Yerköy), jandarma er Sadettin Arslan (Kayseri).





Saldırı nasıl düzenlendi?





Hakkari Çukurca'da meydana gelen saldırnın ayrıntılarını Başbakan Tayyip Erdoğan açıkladı.



Sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda, bölgede yeni görevlendirilen SAT komandolarının geri dönüşü sırasında ilk saldırı gerçekleşti. Komandoların geçişi sırasında mayın patlamasının ardından roketatarlarla ikinci saldırı düzenlendi.





Bakan Yılmaz: Misliyle cevap vereceğiz



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Hakkari'deki patlamayla ilgili konuştu: Bakan Yılmaz, “Onlar hayalle uğraşıyorlar. Terörle Türkiye Cumhuriyeti'nden alabilecekleri hiçbir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti herkesin düşünemediği kadar bölgesinde lider, her bakımdan, hem ekonomik bakımdan, hem askeri bakımından. Peki bunlar ne yapacaklar? Bunlar sadece bizim sabrımızı taşırmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki kendileri hukuk tanımazlar, kural tanımazlar, bizim de kendilerine benzememizi istiyorlar. İşte devletle çete arasındaki fark budur. Biz hukuk ve demokrasi içerisinde bunları alt edeceğiz. Alt ettiğimizi de herkes görecek inşallah. Peki yaptıkları nedir? Zulümdür, tehdittir, terördür. Ama bunlar misliyle karşılığını bulacaktır” dedi.



