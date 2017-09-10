PKK’dan "2 üst düzey MİT mensubu dahil 20 kişi elimizde" iddiası

Daha önce "MİT elemanları elimizde" diyen PKK’dan konuya ilişkin açıklama sonrasında, PKK yöneticisi Mustafa Karasu, “2 üst düzey MİT mensubu, 2 bölge sorumlusu dahil 20 kişi elimizde” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Ankara Temsilcisi’ni sınır dışı etmesinin arkasında “PKK’nin operasyona giden üst düzey MİT mensuplarını kaçırmasının yattığı” yönündeki iddialara geçtiğimiz günlerde PKK kanadından doğrulama gelmişti.

Yapılan açıklamada, “bazı MİT elemanlarının Irak Kürdistan Bölgesi’nde yakalandığı” öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiaya ilişkin olarak Türkiyeli yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

PKK’dan ise konuya dair ikinci bir açıklama geldi.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu tarafından yapılan son açıklamada “MİT elemanları belirtildiği gibi elimizde. Ancak sadece 2 devlet görevlisi değil, 20 kadar devlet görevlisi elimizde esir” denildi.

Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yer alan Karasu’nun açıklaması şöyle:

“Basına da yansıdı; MİT elemanları belirtildiği gibi elimizde. Ancak sadece 2 devlet görevlisi değil, 20 kadar devlet görevlisi elimizde esirdir. Son yakalanan 2 MİT mensubu üst düzey önemli elemanlarıdır. Bundan önce Cizre’de, Botan’da iki önemli bölge sorumluları elimize geçti. Onlar için de bize haber gönderdiler.”

Karasu ayrıca Türkiye hükümeti ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konudan hiç bahsetmediğine de dikkat çekti.

Ne olmuştu?

15 yıla yakındır Ankara’da görev yapan Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin genel başkanlığını yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Türkiye temsilcisi, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmiş ve KYB’nin temsilciliği de kapatılmıştı.

KYB Temsilcisi Behruz Galali’nin sınır dışı edilmesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de Hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeye denk gelmişti.

Bazı yerel kaynaklar, Türkiye’nin KYB ile yaşadığı sorunlar ile Türkiye’nin KYB’den PKK’ye yönelik taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin bu sınır dışına gerekçe kılındığını iddia etmişti.

Galali de sınır dışının ardından döndüğü Süleymaniye’de, “Türkiye ile Süleymaniye sınırları içerisinde bir sorun yaşadıklarını” söylemişti.

Gelali’nin ardından konuşan KYB Sözcüsü Sedi Ahmet Pire ise, “PKK’ye yönelik operasyon hazırlığında olan bazı MİT elemanlarının operasyonunun başarısız olduğunu ve bu elemanların PKK tarafından alıkonulduğunu, Türkiye’nin bu olaydan dolayı kendilerini suçladığını” öne sürmüştü.

NTR TV’ye konuşan Pire, “sorunu çözmek için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini, girişimlerinin devam ettiğini” kaydetmişti.

Pire ayrıca, Amerikanın Sesi’ne yaptığı açıklamada da Türkiye’nin KYB’yi ‘bu operasyona destek vermemekle suçladığını’ söylemiş ve ” Türkiye’nin başka bir ülkede operasyon yapma hakkı yok. Kendilerinin bu başarısızlığını itiraf edeceklerine bir senaryo oluşturup, başarısızlıklarını gizliyorlar. Behruz Gelali’nin sınırdışı edilmesi de bu nedenden ötürüdür” demişti.

KYB Sözcüsü ayrıca, Behruz Gelali’nin sınırdışı edilmesinin HDP ve Rojava’yı desteklemekten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti.

Bu açıklamaların ardından ise PKK de bir açıklama yaparak ‘MİT’in bazı elemanlarının Irak Kürdistan Bölgesi’nde kendileri tarafından yakalandığını” ifade etmişti.