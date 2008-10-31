PKK’dan 124 terörist firar etti

Genelkurmay Başkanlığı, ekim ayının ilk yarısında Kuzey Irak’a yönelik sınırötesi hava harekatlarından sonra 124 teröristin örgütten firar ettiğini açıkladı.



Haftalık basın brifinginde terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 2-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sınırötesi hava harekatlarında örgütün önemli ölçüde kayıp verdiğini duyurdu. Tuğgeneral Gürak, 124 teröristin bu operasyonlar sonrasında örgütten firar ettiği bilgisini verdi.

Gürak’ın verdiği bilgiye göre son bir haftada yurtiçinde yürütülen operasyonlarda 6 terörist öldürüldü, 4 terörist ise teslim oldu. Elazığ’a bağlı Bükardi Karakolu ile Hatay’daki Hava Radar Mevzi Komutanlığı’na yönelik saldırı girişimleri de önceden farkedilerek önlendi.



Erdoğan ve bakanlara Eğridir'de brifing



Tuğgeneral Gürak, 4 Kasım salı günü Başbakan Tayyip Erdoğan ile Terörle Mücadele Yüksek Kurulu üyesi 6 bakana, terörle mücadele eden personelin eğitimiyle ilgili Eğridir Dağ Komando Okulu’nda brifing verileceğini de söyledi.



Gürak, Somali açıklarında kaçırılan Türk gemisine bir kurtarma operasyonu yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya “Aralarında Türk fırkateyninin de bulunduğu NATO gücünün Somali açıklarındaki görevi korsanları gemiye çıkmadan engellemek” dedi.

