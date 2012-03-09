PKK yöneticilerini yakalatana 4 milyon TL ödül

T24 - İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'terörle mücadelede ödül yönetmeliği'ne göre, başta Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Cemil Bayık'ın olduğu PKK'nın lider kadrosundan her birini yakalatana 4 milyon lira ödül verilecek.

Alper Sancar'ın Sabah Gazetesi'nde yer alan haberine göre, yeni yönetmelik ile PKK lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 50 kişiyeden herhangi birini yakalatana 4 milyon lira ödül verilecek.

PKK'nın bir alt sınıf yöneticilerinin yakalanmasında verilecek ödül miktarının ise 2 milyon lira. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ödül yönetmeliği incelenmek üzere Başbakanlık'a gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın son dönemde kent merkezlerindeki bombalı saldırılarını ve kırsalda eylemlerini artırması üzerine yeni önlemler alınmasını kararlaştırmıştı. Bunu üzerine "suçluyu yakalatana ya da kimliğini bildirene para ödülü"nün uygulamaya geçmesi için yönetmelik hazırlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'nın başkanlığında 3 Emniyet 3 Jandarma olmak üzere 7 kişilik komisyon oluşturulacak.

'Lider kadro 50 kişi'

Yönetmelikle birlikte "işlenişine katılmamak şartıyla" Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ya da yerlerini, kimliklerini bildirenlere "para ödülü" verilecek. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmeliğin uygulamaya girmesiyle birlikte, hangi şartlarda kimlere, nasıl para ödülü verileceği kesinlik kazanacak. Edinilen bilgilere göre PKK'nın lider kadrosunun 20'si Avrupa'da bulunuyor. Llider kadrosunun önemli bir kısmıda Türkiye'de.

PKK üyelerinin yakalanması ya da kimliklerinin deşifresini sağlayan ihbarcılara, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın maaşının katları oranında ödül verilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde lider kadrodan birini ihbar edene en fazla 4 milyon TL ödül verilecek.

Cemal kod adlı Murat Karayılan, Cemil Bayık, Rıza Altun, Duran Kalkan, Avareş kod Mustafa Karasu, Osman Öcalan, Botan kod Nizamettin Taş, Fuat kod Ali Haydar Kaytan, Zübeyir Aydar, Numan Uçar, Doktor Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin'i ihbar ederek yakalatana 4 milyon liralık ödül verilebilecek. Bir örgüt üyesinin yakalanmasını sağlayanlar daha az ödül alırken bir terör eylemini failini, örgüt yöneticisini yakalatana daha fazla para verilecek ve rakam en az 100 bin TL olacak.