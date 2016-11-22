PKK yöneticileri ve PYD lideri Salih Müslim için yakalama kararı

Ankara'da 17 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında PKK yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası başlatılmıştı.

Saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlenmişti.