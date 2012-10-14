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Yaşam

PKK'lılar yer fıstıklı kamyonu ateşe verdi

PKK'lılar, Tunceli-Erzincan mevkindeki yer fıstıklı bir kamyonu yaktı

14 Ekim 2012 14:10

Tunceli- Erzincan karayolunun 18. kilometresindeki Samanlı mezrası mevkisinde yol kesen bir grup PKK'lı, Osmaniye'den Erzurum'a giden yolda yer fıstığı taşıyan kamyonu durdurarak ateşe verdi.

PKK'lılar, şöförü araçtan indirdikten sonra 17 ton yer fıstıklı yüklü kamyonu yaktı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, tedbir amaçlı yolda durdukları bir tırı patlayıcı ile tuzaklanmış olma ihtimaline karşı Sütlüce yol ayrımından itibaren ulaşıma kapadı.

Kaçan PKK yanlıları için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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