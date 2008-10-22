PKK yandaşları yine molotofla saldırdılar

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi eski Üsküdar Caddesi'ne gelen yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan PTT şubesine molotof kokteyli attı. Yaklaşık 15 kişi oldukları öğrenilen terör örgütü yandaşı grup, daha sonra yoldan geçen bir TIR'ın ön camına molotof attı. Grup daha sonra bir tekstil firmasının personel servisini sağlayan minibüse de yan camından molotof ile saldırdı.



Slogan atarak ara sokaklara dağılan grup izini kaybettirirken, olay yerine iffaiye ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bu arada Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markete de kimliği belirsiz kişiler tarafınodan molotof kokteylli atıldı. Camı kırılan markette maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.



Öte yandan aynı marketin Sefaköy İnönü Mahallesi Evliye Çelebi Caddesi üzerinde bulunan şubesine de molotof kokteyli atıldı. Camı kırılan markette maddi hasar meydana geldi.





