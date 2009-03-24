PKK, ya silahı bıraksın ya da Irak’ı terk etsin

“Güvenlik sorunlarını bitirmeye karar verdik”

Talabani: PKK silah bıraksın

Ekonomik ortaklık imzalandı

Türkmenlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, terör örgütüyle mücadelede Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin işbirliğinin önemine dikkati çekti ve ''İlişkilerin iyi olduğu dönemde, bu tür şeylerin aradan çıkarılması gerekir'' dedi.Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ''Bizim önerimiz şu; PKK ya silahlı mücadeleyi bıraksın ya da ülkemizi terk etsin. Biz ilkini temenni ediyoruz, yani silahı bıraksınlar. Herkesin silahını bırakmasını tavsiye ediyoruz. Terör herkese zarar veriyor'' diye konuştu.Gül, 33 yıl aradan sonra Irak'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye olarak Irak'ın birlik ve beraberliğinin, huzurunun korunmasına önem verdiklerini kaydetti.Iraklıların refah ve huzurunun arttırılması için yardım etmeye devam edeceklerini belirten Gül, Irak'ın geçtiği zor süreçte yaşadığı acıları hissettiklerini ve bu süreci atlatması için hep yardımcı olacaklarını vurguladı.Heyetler arası çok samimi görüşmeler yaptıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Gül, ilişkileri her alanda geliştireceklerini kaydetti.Gül, enerji konusundaki işbirliğini, Irak petrolünün ve gazının çıkarılması ve pazarlanması konusunu da görüştüklerini ifade etti.Görüşmede güvenlik konularını da ele aldıklarını ve tekrar gözden geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Gül, "bu konudaki sorunları bitirmeye karar verdiklerini" söyledi. Gül ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyiye götürmeyi kararlaştırdıklarını, Türk halkı ve Türkiye olarak Irak'ın yanında daima olacaklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, terör örgütü PKK konusunda Irak, Türkiye ve ABD arasındaki üçlü komite konusundaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Terör örgütü PKK ile mücadelede, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin işbirliğinin önemine dikkati çeken Gül, "İlişkilerin iyi olduğu dönemde, bu tür şeylerin aradan çıkarılması gerekir" dedi."Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin ifade ettiği gibi, terörün bir bela olduğunu ve aradan çıkarılması gerektiğini" söyleyen Gül, bu konuda kapsamlı bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Irak'ta terörün olduğu bölgenin yetkililerine büyük sorumluluk düştüğünü de ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ilgili tarafların iyi niyet taşıdığına ve terör örgütü PKK ile mücadelede "merkezi ve bölgesel hükümetlerin iyi anlayış içinde olduğuna inandığını" ifade etti.Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, terör örgütü PKK'nın ya silahlı mücadeleyi bırakması ya da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.Talabani, ortak basın toplantısında, Irak anayasasının, terör örgütleri ve PKK'nın Irak topraklarında faaliyette bulunmasını yasakladığını vurguladı.Bu konuda alınan tedbirler arasında üçlü komitenin varlığına işaret eden Talabani, bu komitenin, PKK ile mücadelede ne yapılması gerektiği konusunda koordinasyonu sağladığına dikkati çekti.Talabani, teröre başvurmanın doğru olmadığını medya aracılığıyla anlatmaları gerektiğinin de altını çizdi.Terörden sadece Türkiye'nin zarar görmediğini, kuzey Irak'ta da 500 köyün boşaltıldığını söyleyen Talabani, PKK'nın, halkın bu köylere geri dönüşünü engellediğini kaydetti.Talabani, "Bizim önerimiz şu; PKK, ya silahlı mücadeleyi bıraksın ya da ülkemizi terk etsin. Biz ilkini temenni ediyoruz, yani silahı bıraksınlar. Türkiye, demokratik bir süreçten geçiyor. Onun için herkesin silahını bırakmasını tavsiye ediyoruz. Terör herkese zarar veriyor" dedi.Bu arada Türkiye ile Irak arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Irak adına da Irak Ticaret Bakanı Abdülsaleh El Sudani imzaladı.Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasında imzalanan bu belgenin, geniş kapsamlı bir anlaşma olduğuna dikkati çekerek, 5 milyar dolar olan ticaret hacmini 2 yıl içerisinde 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu çerçevede her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.Talabani, güçlü ve derin ilişkilerin bir göstergesi olarak nitelediği anlaşmanın, iki ülke arasındaki işbirliğini bütün alanlara yaymayı hedeflediğini belirtti.Talabani, Cumhurbaşkanı Gül'den, Irak halkının ve hükümetinin şükran duygularını Türk halkına iletmesini de istedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak ziyaretinin ikinci gününde de temaslarını sürdürüyor. Bugün ilk olarak, başkent Bağdat'ta kendisine tahsis edilen Devlet Konuk Evi'nde Iraklı Türkmen milletvekillerini kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, bu kabulün hemen ardından, kuzeydeki bölgesel yönetimin yetkilisi Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Irak temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.