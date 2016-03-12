PKK ve 9 silahlı örgüt birleşme kararı aldı

Aralarında PKK'nın de bulunduğu TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargâh ve MLKP örgütleri, yayımladıkları bildiriyle birleşme kararı aldıklarını duyurdu. 10 silahlı örgütün Aralık'tan bu yana yürütülen tartışma sürecinin ardından ‘Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ni kurma kararı aldıkları belirtildi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, bildiriyi PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan okudu. Kalkan, "Bugün burada faşizmi kahredecek, halklarımız için ise yeni bir umut ışığı olacak bir bilgiyi paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz 12 Mart 1971 faşist askeri darbesinin 45’inci yıldönümünde, 12 Mart 1995 Gazi Katliamı’nın 21’inci yıl dönümünde, yine 12 Mart 2004 Kamışlo Katliamı’nın 12’inci yıldönümünde ilan ederek faşizme, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı devrim için, özgürlük için, sosyalizm için, demokrasi ve halkların kardeşliği için mücadelede kararlı olduğumuzu bütün Türkiye ve Kürdistan halklarına ve insanlığa duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşme kararı alan örgütler:

PKK (Kürdistan İşçi Partisi)

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti)

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist)

THKP-C/MLSPB (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi / Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği)

MKP (Maoist Komünist Partisi)

TKEP-LENİNİST (Türkiye Komünist Emek Partisi / Leninist)

TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği)

DKP (Devrimci Komünarlar Partisi)

Devrimci Karargâh

Proleter Devrimciler Koordinasyonu