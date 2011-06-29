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Dünya

PKK ÜYELERİNE 6 YIL HAPİS İSTEMİ PARİS (A.A)

29 Haziran 2011 21:03

-PKK ÜYELERİNE 6 YIL HAPİS İSTEMİ PARİS (A.A) - 29.06.2011 - Fransa'da terör örgütü PKK üyelerinin yargılanması devam ediyor. Savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi. Gıyabında yargılanan PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından Ali Rıza Altun için 6 yıl, örgütün kasası olarak bilinen Nedim Seven için ise 5 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi. Savcılık, Paris'te örgütün üssü olarak belirtilen kültür merkezinin de kapatılmasını istedi. Duruşmalar, 6 Temmuz'da sona eriyor. Mahkemenin kararını Eylül ayında açıklaması bekleniyor.

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