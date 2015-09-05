PKK, dört şehirde saldırı düzenledi

PKK, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdı. Öte yandan, Batman'ın Gercuş İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıkarken, saat 20.45 sıralarında da Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde Komando Tabur Komutanlığı'na saldırı düzenlendi. Aynı dakikalarda Bitlis'in Tatvan ilçesinde de askerlik şubesine roketatarlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında 3 ayrı noktadan Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne PKK mensuplarınca, üç ayrı noktadan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı çatışmada, çevrede bulunan bir eve mermi isabet etti, esnaf ise kepenk kapattı.

Yaklaşık 30 dakika süren çatışmanın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Batman’da çatışma

Batman'ın Gercuş ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı.

Gercüş’e bağlı Esentepe Köyü kırsal kesiminde saat 16.00 sıralarında güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye askerler sevk edildi. Çatışma nedeniyle Gercüş ile Kayapınar karayolu güvenlik nedeniyle askerler tarafından ulaşıma kapatıldı.

Siirt’te askeri birliğe saldırı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK'lılar Komando Tabur Komutanlığı'na otomatik silahlarla düzenlediği saldırıya askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmanın ardından kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Kurtalan ilçesinin Beykent Mahallesi karayolu üzerinde bulunan Komando Tabur Komutanlığı'na bugün saat 20.45 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin anında karşılık vermesiyle yaşanan çatışmanın ardından operasyon başlatıldı.

Bitlis'te roketatarlı saldırı

Bir grup PKK’lı tarafından bu akşam saat 20.45 sıralarında Tatvan ilçesi Hidayet Mahallesi Lise Caddesinde bulunan Tatvan Asker Alma Dairesi Başkanlığı ve Tatvan Askerlik Şubesi’ne eş zamanlı roketatarlarla saldrı yapıldı.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevkedilerek operasyon başlatıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.