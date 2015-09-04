'HDP, PKK'dan saldırılarına son vererek savunma çizgisine çekilmesini isteyecek'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başkanlığında yapılan parti grubu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında, milletvekilleri ve MYK üyeleri Türkiye’de yaklaşık iki aydır yaşanan çatışmalı süreci değerlendirdi. HDP'nin PKK’dan tek taraflı ateşkes ilan etmesini ya da örgütün saldırılarına son vererek, savunma çizgisine çekilmesini isteyeceği öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, özellikle bölge milletvekilleri devam eden çatışmaların şiddetlendiğini bu sürecin çok tehlikeli boyutlara ulaşabileceği değerlendirmesini yaptı. Bazı milletvekilleri, silahların susması için Ankara’da 80 milletvekilinin katılımıyla ortak bir eylem yapılması önerisinde bulundu. Bazı bölge milletvekilleri, özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bölgede Abdullah Öcalan’dan bir çağrı yapılmasına yönelik çok büyük bir beklenti olduğu, bu tarihte beklenilen çağrının yapılmaması üzerine bölgede umutların azaldığı değerlendirmesini yaptı.

Edinilen bilgeye göre milletvekilleri, hükümetin çatışma ortamında ne yapmak istediğinin belli olmadığı için bu sürece 'dur' denilebilmek için HDP’nin bugüne kadar yaptığı çağrının çok daha güçlü bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Yaşanan çatışma ortamının HDP’ye sivil alanda demokratik siyaset yapma alanı bırakmadığı, HDP’ye oy veren 6 milyon seçmenin partiden “barış beklentisi” içinde olduğu ve bu kapsamda HDP’nin barış iradesinin doğrudan PKK’ya aktarılması gerektiği dile getirildi.

'Doğru'dan çağrı'

Milletvekilleri ve MYK üyeleri bu kapsamda HDP’nin doğrudan PKK ile temas kurarak partinin bu yöndeki taleplerinin iletilmesini istedi. Milletvekilleri ve MYK üyelerinin görüşmeleri doğrultusunda HDP’nin bir heyet aracılığıyla PKK yönetimiyle doğrudan temas kurması bekleniyor. Heyetin partinin söz konusu iradesi ve eğilimini doğrudan PKK yönetimine aktararak, PKK’dan tek taraflı ateşkes ilan etmesini ya da örgütün saldırılarına son vererek, savunma çizgisine çekilmesini istemesi değerlendiriliyor.