Bitlis Valiliği: PKK üç işçiyi kaçırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü yakınlarında bulunan taş ocağında görevli 3 kepçe operatörü, PKK tarafından kaçırıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir grup PKK’lının, Dalda köyü yakınlarındaki taş ocağına dün saat 20.30 sıralarında geldiği açıklandı. PKK’lılar taş ocağında görevli kepçe operatörleri T.A, N.Ş. ve E.A'yı yanlarına alıp bölgeden ayrıldı. Açıklamada, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı, adli ve idari tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, kaçırma olayıyla ilgili örgüt tarafından bir açıklama yapılmadı.