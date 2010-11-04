PKK Türkiye'den K.Irak'a çekiliyor

T24 - PKK, eylemsizlik sürecini 2011 genel seçimlerine kadar uzatma kararının ardından, dağdaki örgüt elemanlarını Türkiye'den çekmeyi planladığını bildirildi.





Güvenli çekilişi sağlamak için BDP heyeti ani kararla Barzani ile görüşmeye Erbil'e gitti. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



PKK'nın, eylemsizlik kararını Haziran 2011'e kadar uzatmasının ardından kritik bir adım daha atılıyor. Türkiye'deki PKK militanlarının Irak'ın kuzeyine güvenli çekilişi planlanıyor. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başkanlığındaki bir heyet de ani bir kararla ve bu gündemle dün Erbil'e gitti. Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk'un son İmralı görüşmesinin ayrıntılarını aktardığı BDP yöneticileri, dün Erbil'e geçti. Bu ziyaret son dakikaya kadar gizli tutuldu. Demirtaş, BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'dan oluşan heyet dün sabah saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinden karayolu ile Kuzey Irak'a gitti. Demirtaş, bu iki günlük ziyaretin nedenini ise Erbil temsilciliğinin açılışı öncesi ön görüşme olarak açıklamakla yetindi.





KANDİL VE BARZANİ İLE



Kuzey Irak'ta hem Kandil, hem de Barzani yönetimi ile temas kurulacak. Ateşkes sürecinde örgütün alt gruplarının olası eylemlerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapılacak.



Öcalan'ın, "Türkiye'den çekilin" talimatı üzerine Barzani'ye "PKK'lılara bölgede kontrollü yaşam hakkı tanınsın" mesajı verilecek. Türkiye'de halen bin 500 civarında PKK militanı olduğu tahmin ediliyor. Örgütün, Öcalan yakalandıktan sonra 1999'daki kitlesel çekilişi sırasında 100'ün üzerinde kayıp vermesi, yeni çekiliş planı öncesinde kaygı yaratıyor. Militanların, kış gelmeden ve çatışmaya girmeden çekilebilmesi için çok yönlü koordinasyon sürdürülmesi gerekiyor. Örgütün, Kuzey Irak'ta Türkiye sınırına yakın kamplarda kışı geçirmesi Ankara açısından stratejik önem taşıyor. Avaşin, Haftanin, Hakurk ve Zap kampları, örgütün Türkiye'ye kolaylıkla giriş-çıkış yaptıkları noktalar olarak biliniyor. Bu yüzden geri çekilen grupların Kuzey Irak'ın iç bölgelerine, Kandil Dağı eteklerindeki köylere yerleşmesi öngörülüyor.





KANDİL'E GİDEN MESAJ



Son bir haftada silahları susturan sürecin perde arkasında baş döndürücü bir görüşme trafiği yaşandı. Devletin bazı birimleri İmralı ile doğrudan görüşürken, Kandil'le de dolaylı yollardan temasa geçildi. Abdullah Öcalan'ın, "Ateşkesi uzatın, Türkiye'den çekilin" çağrısı, PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ve diğer örgüt liderlerine bizzat iletildi. Bu sıcak gelişmelere paralel olarak BDP, Ankara'daki bazı birimler ve Bölgesel Kürt Yönetimi'nden heyetler ateşkesin uzaması için devreye girdi. Öcalan ve devletin birimleri arasında son bir haftada yürütülen diyalogun en önemli maddesini "Türkiye'den geri çekilme" oluşturdu.



Öcalan'a, "Eylemsizlik olsa dahi dağda bulunduğunuz sürece provokasyon zemini varlığını sürdürür. Her iki taraftan da çatışmaların bitmesini istemeyenler var. Bunların süreci sabote edecek eylemler yapmaması için güçlerinizi çekin" mesajı iletildi. Öcalan'ın da "Bunun sorumluluğunu alamam, operasyon olmayacağı güvencesini verin çekilsinler" dediği öğrenildi.





