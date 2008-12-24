Irak Başbakanı Nuri El Maliki bugün Ankara'ya geliyor. Görüşmelerin gündeminde PKK ile mücadele ve bunun için oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasının işleyişi var.



Ankara'da, Irak ve PKK trafiği hızlanıyor. Irak Başbakanı Maliki bugün Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ocak ayı içinde Bağdat'a gidiyor.



Irak Başbakanı Maliki Türkiye'ye gelme isteğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bağdat ziyaretini ertelemesinin ardından iletti.



İlk başta günü birlik planlanan ziyaret 2 güne çıkarıldı.



Temaslarına bugün başlayacak Nuri El Maliki'nin heyetinde 6 bakan yer alacak.



Yetkililer, Maliki'nin ziyaretinin temmuz ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bağdat ziyaretinde başlayan stratejik işbirliği mekanizma çerçevesinde yapılmadığının altını çiziyor.



Görüşmelerde herhangi yeni bir anlaşma imzalanması beklenmiyor.



Maliki'nin Ankara temasları sırasında Türkiye'nin Kuzey Irak'daki Kürt yönetimiyle başlattığı ikili diyalog süreci de ele alınacak, Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de gündemde olacak.

