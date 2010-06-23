'PKK, tek taraflı ateş kesmeli'

T24 -

Uras, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ''Onlarca genç fidanı toprağa düşürecek çatışma politikalarına yeniden dönüşe katkıda bulunmanın hiçbir gerekçesi kabul edilemez'' diye konuştu.



Uras, sözlerini şöyle sürdürdü:



''İktidar ve sorunun mağdurları isterse bu çıkmazdan dönüş ve demokratik hamlelerin yeniden yaşam bulması mümkündür. Bunun için gecikmeden karşılıklı güven verici adımlar atılmalıdır. PKK 'aktif savunma' dediği tarzdan vazgeçmeli, tek yanlı ateş keserek barış tavrı ve dilinde devam etmelidir. Hükümet açılımların içini doldurmalı, mağdurların taleplerini dikkate almalı ve somut adımlar atmalı. Tutuklanan BDP'liler serbest bırakılmalı. Açılım politikası kapsamında barış için dağdan gelenlerin tutukluluk hallerine son verilmeli. Sorunun kaynağı içeridedir. Çözüm yeri Meclis'tir. Çözüm karşılıklı güven ikliminde, anayasal vatandaşlık ve onun bütün yasal karşılıklarının adım adım devreye sokulmasındadır.''



Ufuk Uras, olağanüstü hal uygulaması konusundaki çağrılarının anımsatılması üzerine, ''OHAL dönemi politikalarına dönmenin geri adım olduğunu'' ifade ederek, idam cezası ve OHAL önerilerini ''çaresizlik ifadesi'' diye değerlendirdi. Uras, ''çözümün siyasi ve sivil çözüm olması gerektiğini'' dile getirdi.



