PKK, taciz ve tecavüzün faturasını yine kadın teröristlere ödetiyor

ANKARA, (DHA)- GÜVENLİK güçlerine teslim olan PKK’lı kadın teröristler, ifadelerinde, örgütün, kadınların maruz bırakıldıkları cinsel istismarın faturasını; infaz, tecrit ya da kurdukları sözde mahkemelerinde aldıkları yaptırımlar ile yine kadın teröristlere ödettiğini anlatarak; örgütün karanlık yüzünü ortaya koyuyor. Kadın teröristlerin bir kısmı çevre baskısı ile bu yaptırımlara sessiz kalırken, bir kısmı da her türlü sonucu göze alıp örgütten kaçtıklarını ifade ediyor.

Dirijivan kod adlı kadın terörist güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Suriye’de 6 ay süreyle eğitim aldığını, eğitim sonrasında gönderildiği bölgede nöbet tutarken yanına gelen erkek BTÖ mensubunun kendisini elle ve sözle taciz ettiğini, karşı koymaya çalışmasına rağmen, zorla tecavüz etmeye kalkıştığını, bağırıp çevreden yardım istemesi sonucu kaçtığını anlattı. Yaşadığı bu olayı, sözde yöneticilere iletmesine rağmen bir sonuç alamadığını, bir daha bu tarz bir olay yaşamak istemediği için örgütten kaçmaya karar verdiğini belirtti.

ÖNCE TECAVÜZ EDİLDİ ARDINDAN İNFAZ EDİLDİ

Kadın terörist ifadesinde ayrıca, örgütteki kadın teröristlerin birçoğunun yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, Savaş kod adlı takım komutanın Baver kod adlı kadın teröriste tecavüz etmesi sonucu kadın teröristin bunalıma girerek grubun üzerine doğru ateş açtığı, olayda iki örgüt mensubunun yaralandığını, olay sonrasında Baver kod adlı kadın teröristin infaz edilerek cesedinin kayalıkların arasına bırakıldığını belirtti.



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