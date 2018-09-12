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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu S

12 Eylül 2018 18:34

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen PKK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu S.Ş. (21) yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut kartalları ile birlikte Bosnaköy mevkiinde düzenledikleri operasyonda Yunanistan\'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen Irak uyruklu S.Ş.\'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin PKK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ş. ifadesi için Edirne Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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