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PKK şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Y

07 Haziran 2018 18:45

BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Bahçe ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolünde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Y.Y. (25) isimli kadın gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E-90 yolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, gerekli çevre güvenliği alınarak, şüpheli araçlar ve kişiler üzerine uygulama yapıldı. Yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında durdurulan bir araçtaki Y.Y.\'nin yapılan sorgusunda, Kulp Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

 

 

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