PKK, Şırnak'ta yol inşaatına saldırdı: 3 işçi şehit (3)

ŞEHİT İŞÇİLER İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİ

Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı bölgesinde yol yapımında çalışırken PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan işçiler Cangir Yılmaz (30), Ramazan Yakut (37) ve Kadri Oslu (24) için 23’üncü Jandarma SInıt Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve işçilerin akrabaları katıldı. İşçilerin Türk Bayrağı’na sarılı naaşlarının kalatafa konulduktan sonra özgeçmişleri ve dualar edildi. Yapılan tören sonrası 3 işçinin cenazesi, toprağa verilmek üzere karayolu ile Uludere İlçesi’ne bağlı Ortabağ Köyü\'ne gönderildi.