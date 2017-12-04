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PKK sığınaklarındaki gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında düzenlenen ‘Şehit GK Rıfat Kaya-95’ operasyonunda ,PKK'lı teröristlere ait 4 sığınak bulundu

04 Aralık 2017 00:14

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Mutki ilçesi kırsalında düzenlenen ‘Şehit GK Rıfat Kaya-95’ operasyonunda ,PKK\'lı teröristlere ait 4 sığınak bulundu. Teröristlerin kullandığı sığınakta ele geçirilen yaşam ve gıda malzemeleri imha edildi. 
Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Kapaklı kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, gıda ve yaşam malzemeleri de imha edildi. Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Kapaklı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 03 Aralık 2017 günü 03.00-17.00 saatleri arasında Bitlis\'in Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucuları tarafından Şehit GK Rıfat Kaya-95 Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, icra edilen arama tarama faaliyetlerinde 4 adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sığınak ve malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılğına bilgi verilerek 03.12.2017 günü saat:12:45 sıralarında yerinde imha edilmiştir.” 

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