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PKK sığınaklarında gıda ve yaşam malzemeleri bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulundu

01 Aralık 2017 00:01

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulundu. Sığınaklar ile ele geçirilen yaşam ve gıda malzemeleri imha edildi. 
Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 6 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, gıda ve yaşam malzemeleri de imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

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