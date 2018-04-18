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PKK sığınağında silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

18 Nisan 2018 15:35

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tespit edilen terör örgütü PKK\'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, janhdarma ekiplerinin Yüksekova kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Kepre Yaylası kırsal alanında, tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada, 9 tüp ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı tuzaklamak için hazırlanmış 5 elektronik devre kartı, 7 pil bloğu, 5 tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 400 fişek, 4 fünye, 10 metre kablo, 5 kilogram çivi, 20 mayın kapağı, 9 kalaşnikof şarjörü, 18 litre mazot, 60 hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olay yerinde imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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