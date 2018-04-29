PKK: Şengal'den çekiliyoruz

PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda yer verilen bir KCK açıklamasına göre, Şengal'deki PKK güçlerinin bölgeden çekilmesi kararı alındı.

ANF'nin haberine göre yazılı açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, bu nedenle gerilla güçlerinin çekileceğini" belirtti.

KCK açıklamasında, "Ezidiler'e karşı ister Bakur'da, ister Rojava'da, ister Başur ve Irak'ta nereden saldırı olursa olsun yanlarında olacağımız tartışmasızdır. Gerilla, Ezidileri soykırımdan kurtarma amaçlı Şengal'e müdahale etmiştir. Gerilla bu amaca ulaşmanın güveni ve huzuruyla Şengal'den çekiliyor'' denildi.

Açıklamada "Irak hükümetinin yaklaşımının ve Kürt halkının örgütlü toplum haline gelmesinin güvenlik kaygısını azalttığı" söylenirken, "Öte yandan Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak'ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Ezidi halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal'deki gerilla güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağlamıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Irak yönetimine seslenerek "Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız" demişti.