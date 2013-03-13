PKK sekiz kamu çalışanın serbest bırakılması hakkında ne dedi?

PKK'nın elindeki sekiz kamu çalışınanını serbest bırakılırken konuşan PKK'lı Baver Dersim "Buradaki amaç tamamen sürece katkı sunmaktır. Daha önceki esirler gibi bu esirlere de ne onur kırıcı ne rencide edici bir davranış gösterilmemiştir" dedi.

Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, PKK'lı Bawer Dersim, katkılarından dolayı alana gelen heyete teşekkür ederek, "Bu savaş sonucu bir çok acılar yaşandı. Birçok yıkımlar ortaya çıktı. Birçok mağduriyetler ortaya çıktı. Elbette ki bütün bunların sorumlusu Kürt sorununa askeri yöntemlerle yaklaşımdır" dedi.

Dersim, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kürt özgürlük hareketi esas itibariyle insanların mağdur edilmesinden taraf değil, uzun süreli insanları tutuklu bırakması taraftarı değil. Eğer bunlar uzun süre alanımızda kalmışsa bu ülkede yaşayan savaş nedeniyledir. Yoksa geçmiş dönemlerde de çatışmalarda teslim olan, teslim olmayı kabul eden birçok asker ve polis tutuklanarak uluslararası normlarına sözleşmelere uygun olarak hem güvenlikleri sağlanmış hem bırakılmaları için bütün imkanlar seferber edilmiştir."

Ellerindeki esirlerin hiçbir kötü muameleye maruz kalmadığını söyleyen Dersim, "Sağlık kontrolleri sürekli yapılmıştır. Uluslararası hukuk sözleşmelerinin gerekliliklerine özen gösterilmiştir. Yine bir sağlık heyetimiz tarafından son kontrolleri yapılmış, onun sonuçlarını sağlık raporunu huzurunuzda heyete teslim edeceğiz. Yine bir protokol hazırladık bu imzalandıktan sonra güvenli bir şekilde bunların ailelerine teslim etmeyi sağlayacağız. Tüm Türkiye halkı ve tutuklu aileleri Önderliğimizin bu anlamlı çabasına değer biçmelilerdir. Barış ve demokratik çözüm sürecine sonuna kadar destek sunmalıdır. Bizim beklentimiz Türkiye kamuoyundan budur. Gerilla güçlerimiz tarafından savaş süreci içinde gözaltına alınıp soruşturmaları yürütülen tutukluları heyete teslim ediyoruz. Demokratik çözüm sürecine barış ve kardeşlik sürecine katkı sunmasını diliyoruz ve hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Esirleri teslim alan heyetten MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal da Türkiye'de barışın konuşulmasına şahit olduklarını belirterek, "Bu tarihi adımın atılmasında aracı olmaktan, 8 kardeşimizin özgürlüğüne kavuşmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" dedi. Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle bir savaş ortamı yaşandığını ifade eden Ünsal, "Binlerce evladımızı kaybettik, binlerce evladımız özgürlüklerinden yoksun cezaevinde yaşamak zorunda kaldılar. On binlerce evladımız ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Bugün bu törende beraberiz; ama özgürlüklerinden yoksun kalanlar var hala. Diğer kardeşlerimizin de özgürlüklerine kavuşması için önemli bir mesaj olmasını istiyoruz. Kürdistan'ın dağlarına bahar gelsin istiyoruz. Hiçbir kardeşin birbirlerine silah çekmeyeceği ortamlarda yaşamayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçesi ile Şırnak, Van ve Muş'ta çeşitli tarihlerde PKK'lılarca alıkonulan Kaymakam adayı Kenen Erenoğlu, Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç, Uzman Çavuş Kemal Ekinci, erler Hadi Gizli, Ramazan Başaran, Reşat Çeçan ve polis memuru Nadir Özgen aralarında BDP'li milletvekilleri, insan hakları kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu heyete teslim edildi.