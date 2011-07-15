PKK saldırsı için kim ne ne dedi?

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri arasında dün öğle saatlerinde PKK tarafından kaçırılan kişiler için arama yapan askerler pusuya düşürüldü; 3'ü uzman erbaş, 10'u er olmak üzere 13 asker şehit oldu. 2'si ağır 7 askerin yaralandığı çatışmada 7 PKK'lı öldürüldüğü açıklandı. Bölgede çatışmaya giren PKK'lı sayısının en az 20 olduğu iddia edilirken, güvenlik güçlerine dört ayrı koldan uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Ormanlık arazide çıkan yanıngına el bombalarının yanı sıra kullanılan lav silahlarının da neden olduğu öğrenildi.





Saldırıda şehit olan askerler için bugün Diyarbakır Asker Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel'in de katılacağı öğrenildi.





Genelkurmay'dan açıklama:



Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir grup terör örgütü mensubuyla girilen çatışmada, ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelin şehit olduğunu, 7'sinin yaralandığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı, çatışmada ilk tespitlere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde operasyon için arazide bulunan bir birliğin, bugün saat 14.45 sıralarında ormanlık bir alanda bir grup terör örgütü mensubuyla karşılaştığı ve yakın mesafeden sıcak temasa girildiği belirtildi.



Bilgi notu şöyle: "Çatışmada ve ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelimiz şehit olmuştur. Ayrıca, ikisi ağır olmak üzere 7 askeri personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personel Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre, çıkan çatışmada 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. Şehit ve yaralılarla ilgili detaylı açıklama, kimlik tespiti ve ailelerine haber verildikten sonra ayrıca yapılacaktır."





Erdoğan: Kardeşlikten taviz vermeden terörün üstesinden geleceğiz



“Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe hepimizde derin bir teessür ve üzüntüye neden olmuştur.

Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizin, yine bu uğurda gece-gündüz mücadele veren güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir.



Bu eylemlerin ve arkasındaki güçlerin amacı apaçık ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, diğer bütün sıkıntıları gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir.

Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi başaracaktır. Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken, terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı da güçlendirmektedir.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve de sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başsağlığı diliyorum.”





Gül: Bir gafletin içine düştüklerini anlayacaklar



''Diyarbakır;ın Silvan ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 13 askerimizin şehit olmasından derin bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Bu hain saldırıyı şiddetle tel;in ediyorum.

Ülkemizde hak ve özgürlüklerin genişlediği, barış, kardeşlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, terör örgütü hain eylemleriyle amacını ve kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin gelişmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve sorunların aşılması konusunda gösterilen iyi niyetli gayretler, terör örgütünü rahatsız etmektedir. Ancak, kan dökerek, insanlara acı yaşatarak amacına ulaşacağını düşünenler, büyük bir gafletin içine düştüklerini mutlaka anlayacaklardır. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki: Bu saldırılar, Devletimizi ve milletimizi, sorunları çözme irademizi asla zayıflatamayacaktır. Teröre karşı tüm boyutlarıyla yürütülen etkin mücadele, kararlılıkla devam ettirilecektir. Bu süreçte tüm siyasal aktörleri de, sorumlu davranmaya, terörü ve şiddeti dışlamaya davet ediyorum.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri;ne ve tüm güvenlik güçlerimize, bu mücadelede gösterdikleri ve hiçbir değerle ifade edilemeyecek fedakarlıkları için takdirlerimi ifade ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.



Evlatlarını bu ülke için feda eden ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.''





Çiçek: Herkes safını iyi belirlesin



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin olarak, ''Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barış ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahşet... Artık herkesin safını iyi belirlemesi lazım. Ya demokrasiden yana olacağız ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacağız'' dedi.



Çiçek, TBMM'de gazetecilerin soruları üzerine, Diyarbakır'da 13 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısını değerlendirdi.



''Böyle vahşi bir olayı, bugün bu vesileyle öğrenmiş olduk'' diyen Çiçek, Türkiye'nin bir terör belası bulunduğunu söyledi. Cemil Çiçek, ''Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barış ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahşet... Artık herkesin safını iyi belirlemesi lazım. Ya demokrasiden yana olacağız ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacağız'' diye konuştu.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Çiçek, şöyle devam etti:



''Milletimizin, hepimizin başı sağolsun. Temenni ederim ki bu son üzücü olay olsun ama maalesef Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, bölgesinde söz sahibi oldukça bundan rahatsız olanlar var. Bu rahatsız olanların kullandığı en uygun enstrüman da terör örgütüdür. Hep ifade ettim ki bu terör örgütü, hiçbir zaman Kürt vatandaşlarımızı o bölgenin insanlarını temsil etmiyor. Bunlar uluslararası güçlerin menfaatine hizmet eden, onun için kan döken, kin kusan, bir vahşet örgütü. Bunu artık hepimizin, herkesin çok daha iyi anlaması lazım. Herkesin de safını bu manada çok daha iyi netleştirmesi gerekiyor. Zannediyorum bu konu ile ilgili çok yönlü değerlendirme yapılıyor, yapılacak.''



Çiçek, bir gazetecinin, ''Bugün BDP'liler ile görüşme vardı. Bir uzlaşma sağlanamadı ama yemin edilebilir gibi mesajlar da veriliyordu'' sözleri üzerine, ''Herkesin olup bitenlerden ders çıkarması ve nasıl kullanıldığını herkesin çok iyi anlaması lazım. Bu gelişmelerden hiç kimse fayda umamaz. Bu gelişmelerden bu topraklarda yaşayan 74 milyon insanın menfaati olamaz'' şeklinde konuştu.



Bu tip eylemlerin başkasının menfaatine hizmet ettiğini vurgulayan Çiçek, ''İnşallah aklına başına almayanlar varsa o manada bu son üzücü olay herkesin aklına başına getirir ve safını tercih eder. Ya demokrasiden yana haktan hukuktan yana olacak ya da kan ve kin kusan tarafta olacak'' dedi.





Kılıçdaroğlu: Hükümet kimlerle neyin pazarlığını yapıyor?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Diyarbakır'da şehit olan askerler için başsağlığı dilerken "Hükümet zaman geçirmeden terörle mücadele konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıkla ortaya koymalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir" dedi.



Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 13 askerin şehit, 2'si ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek şöyle dedi:



"Özellikle belirtmek istiyorum ki, terör bir insanlık suçudur. Terörle bir yere varılamayacağı, herhangi bir sonuç alınamayacağı çağdaş dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Bu süreçte önemli olan AKP Hükümeti'nin terörle mücadele konusunda ne yaptığı, hangi adımları attığıdır. Israrla belirttiğimiz gibi, başta Anamuhalefet olmak üzere milli iradenin tecelligahı TBMM ve kamuoyu AKP'nin kimlerle neleri konuştuğunu, neyin pazarlığının yapıldığını bilmemektedir."



Hükümet'i zaman geçirmeden terörle mücadele konusunda ne yaptığını, ne yapmak istediğini açıklıkla ortaya koymaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye çağıran Kılıçdaroğlu, "Terörü ve bugün hepimizi derinden üzen terörist saldırıyı şiddetle kınarken, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim" dedi.





Bahçeli: Bu olayın en büyük sorumlusu Başbakan Erdoğan ve hükümetidir



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’daki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Çok tehlikeli sonuçları olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu terörle mücadeleyi zaafa uğratan, PKK açılımı ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taşıyan ve İmralı canisi ile Türkiye;nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlıkları yürüten Başbakan Erdoğan ve hükümetidir" dedi.





Kurtulmuş: Siyaset kurumuna büyük görev düşüyor



Kurtulmuş, Orgeneral Koşaner'e gönderdiği telgrafta '' Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 13 askerimizin şehit olduğunu, 7'sinin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Terör ülkemize yıllardır büyük acılar yaşatmaktadır. Bu acının sona ermesi için başta siyaset kurumu olmak üzere devletin bütün kurumlarına ve Silahlı Kuvvetlerimize büyük görevler düşmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusundaki fedakârlığını ve kararlılığını takdir ediyoruz. Tüm milletimiz bu kararlılığın arkasındadır. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.





Bakan Şahin: Herkes aklını başına alsın



“Maalesef bağırlara taş basarak, üzüntülerini yüreklerine akıtarak güvenlik güçlerimiz çalışmalarını devam ettiriyor, ettirecekler. Bunun aksini düşünmek mümkün değil.



Burası sıradan bir ülke değil, bu millette sıradan bir millet değil. İçinden veya dışından kim olursa olsun bu gemiyi bu yeryüzünde yürümekten alıkoyacak bir güç yok, olamaz. Bir taraftan şehitlerimizin cenazesini inançlarımıza törelerimize uygun bir şekilde acımızla ama onurumuzla onlara saygıyla, rahmet dileklerimizle ve niyazımızla kaldıracağız. Ama aynı anda çalışmalar her türlü devam edecek.





'Yangının sebebi bir şey ifade etmiyor'



''Yangının 3-5 sebebi vardır. Ya ateşle çıkar ya bombayla ya roketle ya da benzinle çıkar. Netice itibariyle yakılmıştır. Şu anda sebebini söylemek bir şey ifade etmiyor. Herkesin aklını başına alması gerekiyor.



Bu ülke özgürlüklerin alabildiğince var olduğu ve doya doya yaşandığı bir ülkedir. O kadar ki özgürlükleri sonuna kadar yaşayıp, ‘Bu ülkede hala özgürlük yok’ diyecek kadar özgürlüklerin yaşandığı bir ülkedir. Var olan özgürlüklerin varlığını inkar edecek kadar beyni, aklı özgürlükten yoksun olan birtakım insanlar var. Bu gerçekle karşı karşıyayız. Her olayın olduğu anda başka gelişmeler vardır, dolayısıyla hayatta bir tek olay olmuyor. Bir şeyi başka bir şeyle bağlantılı hale getirmek çokta onun izahı için yeterli değildir.”







