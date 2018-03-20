PKK saldırısında ölen oduncu, toprağa verildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplarken PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nurullah Kılıçarslan (48), toprağa verildi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kayalıbağ köyü kırsalına odun toplamaya giden Nurullah Kılıçarslan, yanında bulunan oğlu ve yakını olan 3 kişi, PKK\'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roket ve uzun namlulu silahlarla yapıldığı belirtilen saldırıda Kılıçarslan, olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4 kişi yaralandı. Olay haber alınmasının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeden alınan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Kılaçarsalan\'ın cenazesi yapılan otopsini ardından ailesine teslim edildi. Kılıçarsalan dün gece Ersan Mahallesi\'nde bulunan Gazi Mahmut Mezarlığında toprağa verildi.

Yaralıların Tatvan Devlet Hastanesi\'ndeki tedavileri sürerken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.