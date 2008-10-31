PKK saldırıları 'kutsal savaş'mış!

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, DTP ilçe teşkilatı ile Viranşehir Kadın Hareketi Platformu tarafından düzenlenen ve DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'un da katıldığı kadın yürüyüşü, PKK yanlısı gösteriye dönüştü.Üzerinde Öcalan fotoğrafları yapıştırılmış Türkçe ve Kürtçe yazılı dövizler taşıyan çoğunluğu kadın 150 kişi, sık sık PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.Öğle saatlerinde, Vatan Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda toplanan, DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kadın, Karacadağ Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Tuğluk, yaklaşık 1.5 kilometrelik yürüyüş sırasında yanındaki kadınlarla sohbet etti, çevredekileri selamladı. Yol boyunca ellerindeki dövizlerle zafer işaretleri yapıp, zılgıt çeken kadınlar, ‘Biji serok Apo’ (Yaşasın Başkan Apo’, ‘Geliyor geliyor, Apocular geliyor’, ‘Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan’, ‘PKK halktır, halk burada’, ‘Öcalan'a uzanan eller kırılsın’, ‘Erdoğan şaşırma, bizi dağa taşırma’ sloganları attı. Yaklaşık 20 dakika süren yürüyüşün ardından basın açıklamasının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kalabalık, burada önceden bekleyen çok sayıda erkek tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'na gelen kalabalık, burada sloganlar atmaya devam ederek, basın açıklaması yaptı.Kaymakamlığa 500 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap eden ve teröristbaşı Öcalan için ‘Sayın’ ifadesini kullanan DTP Milletvekili Aysel Tuğluk, şunları söyledi:“Bu anlamlı eyleminizden dolayı sizi kutluyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu coğrafya acılı bir coğrafyadır. Kadınlar olarak kutsal savaşın onurlu bir barışla sonuçlanması için buradayız. Ama İmralı'da yapılan uygulama, sayın Öcalan'a yapılan uygulama, hiçbir şekilde hukuki, insanı ve vicdani değildir. Biz kadınlar buna karşı çıkıyoruz. Kürt halkı, Kürt kadını bu konuda hassastır. O nedenle, bir kez daha söylüyoruz, devleti, yetkilileri duyarlılığa çağırıyoruz. Barışın gerçekleşmesi için bu savaşın bitmesi için ve barışın gelmesi için çağrı yapıyoruz. Şuna inanıyorum, biz kadınlar eğer alanlara çıkmışsak, biz kadınlar irademize sahip çıkmışsak, hiçbir güç, hiçbir komuta ve hiçbir top kadınların bu mücadelesini durduramayacaktır.”Tuğluk'un konuşması sırasında Öcalan'a işkence yapıldığını ileri süren grup, önceden hazırlanan ve hücreyi temsil ettiği ifade edilen bir kutunun içerisine girdi. Bir süre daha PKK ve Öcalan lehine slogan atan grup, daha sonra 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. Bu eylemin de sona ermesiyle grup, sloganlar eşliğinde DTP İlçe teşkilatına doğru yürüyüş yaptı. Parti binası önünde eylem olaysız olarak sona erdi.